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Balık bendi'nde ziyaretçi odaklı bungalov, kafe ve lokanta projesi

Muradiye Kaymakamlığı, Balık Bendi'nde 11.379 m² alanda bungalov, kafe ve lokanta projesini inceledi; amaç ziyaretçilere inci kefali göçünü izleme imkânı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Balık bendi'nde ziyaretçi odaklı bungalov, kafe ve lokanta projesi

proje alanı ve saha incelemesi:

Van’ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından planlanan proje, Muradiye ilçesindeki Balık Bendi mevkisinde yer alıyor. Saha ziyareti kapsamında, Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu liderliğindeki heyet, projeye ilişkin detayları yerinde inceledi. İnceleme sırasında 11 bin 379 metrekarelik alanın fiziksel durumu ve uygulanabilirlik hususları değerlendirildi.

Ziyarette, planlanan bungalov evler, lokanta, kafe ve peyzaj düzenlemelerine ilişkin teknik ve uygulama odaklı notlar alındı; yatırımın uygulama süreci hakkında yetkililerle istişareler gerçekleştirildi.

inci kefali göçüne odaklı düzenlemeler:

Projede öne çıkan hedeflerden biri, bölgenin doğal özelliği olan inci kefalinin üreme dönemindeki göçünün ziyaretçilerce izlenebilmesine imkân sağlayacak düzenlemeler yapmak. Bu kapsamda yeme-içme alanlarının ve bungalovların konumlandırılması ile peyzaj planlamasının, doğal yaşam döngüsüne müdahale etmeyecek şekilde tasarlanması amaçlanıyor.

hedeflenen katkılar ve kullanım geliştirme:

Projenin genel hedefi, Balık Bendi’nin ziyaretçilere yönelik kullanımını geliştirmek; konaklama, yeme-içme ve çevre düzenlemeleriyle bölgeye gelenlere daha güvenli ve konforlu bir deneyim sunmak. Kaymakamlık yetkilileri, yatırım sürecinin takip edileceğini ve uygulama aşamalarında yerel paydaşlarla koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti.

VAN&#039;IN MURADİYE KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN BALIK BENDİ’NDE 11 BİN 379 METREKARELİK ALANDA YAPILACAK...

VAN'IN MURADİYE KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN BALIK BENDİ’NDE 11 BİN 379 METREKARELİK ALANDA YAPILACAK BUNGALOV EVLER, LOKANTA VE KAFE PROJESİ İÇİN SAHA İNCELEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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