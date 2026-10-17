Aile içinde adalet ve paylaşım konuşuldu: Sivas'ta seminer dizisi başladı

programın açılışı ve iş birliği:

Sivas'ta aile yapısını güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen Aile Seminerleri programı, Sivas Halk Eğitimi Merkezi'nde ilk oturumuyla başladı. Programa Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan etkinlikler çerçevesinde katılım sağlandı.

İlk seminerin konuşmacısı Doç. Dr. Nurgül Ergül olurken, programa Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Eyüp Durna, Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebahattin Eker, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

seminerin odağı: objektif eşitsizlik ve hissedilen haksızlık:

Ergül, sunumunda "Objektif Eşitsizlik ve Deneyimlenen Haksızlık" başlığı altında aile ve toplum yaşamında eşitlik ile adalet algısını irdeledi. Katılımcılara, bireylerin yaşadıkları olaylar karşısında hissettikleri haksızlık duygusunun aile dinamiklerine etkileri örneklerle aktarıldı ve bu duygunun ilişkiler üzerindeki olası sonuçları tartışıldı.

Seminerde ailenin bilinçli biçimde yapılandırılmasında bireylerin üstlendiği roller, üyeler arası görev paylaşımı ve ortak sorumlulukların belirlenmesi üzerinde duruldu. Karşılıklı anlayış ve adalet duygusunun, aile içi çatışmaların azaltılmasında ve toplumsal uyumun güçlenmesinde kilit rol oynadığı vurgulandı.

etkileşim ve gelecek programlar:

Etkinlik görsel örnekler ve katılımcıların görüşlerine açık bir tartışma ortamı şeklinde yürütüldü; seminer, interaktif yaklaşımla karşılıklı etkileşime olanak tanıdı. Programın, farklı konu başlıkları ve akademisyenlerin katılımıyla devam etmesi hedefleniyor ve önümüzdeki oturumlarda ailede iletişim, kuşaklar arası ilişkiler ile sorumluluk dağılımı gibi konuların ele alınması planlanıyor.

SİVAS’TA AİLE YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA BAŞLATILAN AİLE SEMİNERLERİ PROGRAMININ İLK BULUŞMASINDA EŞİTLİK, ADALET ALGISI VE AİLE İÇİ SORUMLULUKLAR ELE ALINDI.