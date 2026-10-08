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Van Gölü'nde çekilme sürüyor: yağışlar durumu tersine çevirmiyor

Van Gölü'nde yağışlara rağmen devam eden su çekilmesi, kıyılarda yeni alanlar oluşturuyor; uzmanlar sıcaklık, buharlaşma ve havza girişlerini gösteriyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Van Gölü'nde çekilme sürüyor: yağışlar durumu tersine çevirmiyor

Van Gölü'nde gözlemler:

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölünde su seviyesindeki düşüş, bölgedeki yağışlara rağmen devam ediyor. Son yıllarda gözlenen çekilme özellikle kıyı kesimlerinde belirginleşti; bazı alanlarda yeni kıyı bantları oluştuğu görülüyor.

nedenleri ve uzman değerlendirmesi:

Uzmanlar, yağış miktarının tek başına belirleyici olmadığını vurguluyor. Sıcaklık artışı, artan buharlaşma, havzaya ulaşan su miktarı ve iklim değişikliği etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu faktörlerin birleşimi, yağışlı dönemlerde dahi göl seviyesindeki düşüşü açıklayabiliyor.

kıyı yaşamı ve yerel tepkiler:

Bölge sakinleri değişimi her geçen yıl daha fazla hissediyor. Yerel vatandaşlardan Orhan Emen, gölün korunması ve su seviyesindeki düşüşün nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması çağrısında bulundu. Kıyılarda yaşanan çekilme, balıkçılık ve kıyı kullanımını etkileyebilecek potansiyele sahip.

ekosistem ve turizm açısından önem:

Van Gölü, sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerle bölge turizmi için hayati öneme sahip. Uzmanlar, göldeki su kaybının uzun vadede ekosistem ve kıyı yaşamı üzerindeki muhtemel etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor ve kapsamlı izleme ile koruma önlemlerinin önemine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE&#039;NİN EN BÜYÜK GÖLÜ OLAN VAN GÖLÜ&#039;NDE SU SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ, BÖLGEDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARA...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÖLÜ OLAN VAN GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ, BÖLGEDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARA RAĞMEN SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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