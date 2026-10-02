Van hudut hattında yürütülen aramada 516 bin 727 gram uyuşturucu bulundu

Operasyona ilişkin gelişme

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yürütülen arama tarama faaliyetleri kapsamında toplam 516 bin 727 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. Operasyon hudut güvenliğini sağlama amacıyla icra edilen çalışmalar çerçevesinde kayda geçti.

operasyon detayları:

Bakanlığın açıklamasına göre hudut birlikleri tarafından yürütülen arama tarama faaliyetinde şüpheli unsurlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucu söz konusu miktar bulundu. Yetkililer, operasyonun sahadaki uygulamalarını ve keşif-tarama süreçlerini koordineli şekilde yürüttüklerini belirtti.

teslimat ve resmi açıklama:

Bakanlığın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 516 bin 727 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Ele geçirilen miktarın teslimatı, takip ve soruşturma sürecinin ilgili kolluk birimlerine devriyle tamamlandı. Bakanlık açıklaması, hudut güvenliğinin sağlanmasına yönelik görevlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

ELE GEÇİRİLENLER