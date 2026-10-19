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Van'da Erdemkent kavşağında otomobil çarpışması: üç kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesi Erdemkent 14. Etap Kavşağı'nda dün gece iki otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Van'da Erdemkent kavşağında otomobil çarpışması: üç kişi yaralandı

Van'da Erdemkent kavşağında otomobil çarpışması

Dün gece Van'ın Edremit ilçesi Erdemkent Mahallesi 14. Etap Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza ve olay yeri müdahalesi:

Çarpışan araçlar, 65 ER 050 plakalı Tofaş marka otomobil ile 25 AAZ 828 plakalı diğer otomobil olarak kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk olarak güvenlik önlemleri alarak kaza alanında müdahaleye başladı.

Sıkışan yaralıların kurtarılması ve tedavi:

Otomobilde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince bulunup çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı ve sürecin selameti için bölgedeki trafik kontrolü sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, kazanın nedenine ilişkin ayrıntıları belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini ve araçların durumunu incelemeye aldı.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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