Osmangazi'den yeşile dönüş için ilk adım: 700. yıl ağaçlandırma projesi başladı

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın yeniden yeşil kimliğine kavuşması hedefiyle başlattığı 700. Yıl Yeşil Bursa Ağaçlandırma Projesi kapsamında ilk fidan dikimini Güneştepe Mahallesi Erguvan Parkı'nda gerçekleştirdi. Etkinlik 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne denk getirildi ve projenin sembolik başlangıcı olarak değerlendirildi.

Tören ve katılımcılar:

Törene Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa UNESCO Derneği Başkanı ve 700. Yıl Bursa Ağaçlandırma Platformu Sözcüsü İlker Özarslan, Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarında hem proje hedefleri hem de yerel hizmetlerin sürdürüleceği vurgulandı.

Proje hedefleri ve saha öncelikleri:

İlker Özarslan proje kapsamında üç yıl içinde 200 bin ağaç dikmeyi hedeflediklerini belirtti. Özaslan, ağaçlandırmanın sadece fidan teminiyle sınırlı olmadığını, en kritik gereksinimin uygun arazilerin tahsis edilmesi olduğunu ifade etti ve yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Erkan Aydın konuşmasında Bursa'nın geçmişteki yeşil kimliğini yeniden kazanma kararlılığını vurguladı. Aydın, Erguvan Parkı'na dikilen çınar ve diğer ağaçların birkaç yıl içinde bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini; çocukların, gençlerin ve yaşlıların betonlaşma arasında nefes alacakları alanlar yaratmak istediklerini söyledi.

Mahalleye yönelik hizmet taahhütleri:

Aydın, Güneştepe sakinlerinin sağlık ocağı talebini hatırlattı ve gerekli izin süreçlerinin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca Kükürtlü'de bir sağlık ocağının tamamlandığını, meclisten karar alınan üç sağlık ocağı daha bulunduğunu belirterek Osmangazi'ye toplamda 7-8 sağlık ocağı kazandırma hedefini paylaştı. Başkan, projenin amaçlarından birinin de ilçedeki yaklaşık 1 milyon vatandaşın refahını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Güneştepe Mahallesi'nde ilk fidanları toprakla buluşturdu; can suyunun verilmesiyle dikim töreni tamamlandı. Etkinlik, kurumlar arası dayanışma ve toplumun doğaya yönelik ortak iradesinin pratikte gösterildiği bir örnek olarak sunuldu.

Osmangazi Belediyesi, kent genelinde yeşil alanları artırma ve doğayı koruma çalışmalarını sürdürecek; projenin ilerleyen aşamalarında farklı mahallelerdeki ağaçlandırma faaliyetleri ve altyapı yatırımları takip edilecek.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, BURSA’NIN YENİDEN YEŞİL KİMLİĞİNE KAVUŞMASI VE GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKILMASI HEDEFİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. OSMANGAZİ BELEDİYESİ, BURSA UNESCO DERNEĞİ VE TEMA VAKFI İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN 700. YIL YEŞİL BURSA AĞAÇLANDIRMA PROJESİ KAPSAMINDA İLK FİDANLAR, GÜNEŞTEPE MAHALLESİ’NDE TOPRAKLA BULUŞTU.