Oğuz Aksaç'tan AKEM'de öğrencilerle türküler ve kitap buluşması

etkinlik ve ziyaret:

Türk halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) sınava hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Buluşma, Adıyaman Belediyesi tarafından 9-15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yapıldı.

kitap sevgisi ve eğitim vurgusu:

Etkinlikte öğrencilere kitap sevgisi kazandırmanın ve okuma alışkanlığını geliştirmenin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, kitap okumanın kişisel gelişim ve eğitim hayatındaki rolüne dikkat çekildi ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla öğrencilere kitap hediye edildi.

müzik molası ve türkü söyleşileri:

Programa konuk olan Oğuz Aksaç, öğrencilerle sohbet ederek zaman geçirdi; ardından konservatuvar eğitmenleri ve öğrencilerle birlikte Türk halk müziği eserlerini seslendirdi. Sınav hazırlıklarına kısa bir ara veren öğrenciler türkülere eşlik etti. Aksaç, Adıyaman Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere yönelik eğitim çalışmalarını takdir ettiğini belirterek Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti; etkinlik kitap dağıtımı ve türkü söylemleriyle sona erdi.

TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI OĞUZ AKSAÇ, ADIYAMAN BELEDİYESİ KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ’NDE (AKEM) SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.