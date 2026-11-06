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Van'da kış habercisi: Erek Dağı beyaza büründü

Van'da yağışlar yükseklerde kara dönüştü; İpekyolu'ndaki 3 bin 204 metrelik Erek Dağı'nın zirvesi karla kaplandı, meteoroloji uyarı yayımladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da kış habercisi: Erek Dağı beyaza büründü

Erek Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Van'da günlerdir süren yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'nın zirvesi, son yağışlarla birlikte karla kaplandı. Bölgedeki ani sıcaklık düşüşü, dağın tepesinde beyaz örtünün oluşmasına neden oldu.

kar yağışı ve yerel etkiler:

Kar yağışıyla birlikte kentte hissedilir derecede serinleme kaydedildi. Vatandaşlar, Erek Dağı'nın beyaza bürünmesini görüp kışın yaklaştığını ifade etti. Yüksek kesimlerdeki kar, özellikle ulaşım ve yerel yaşam üzerinde etkili olabilecek koşulların habercisi olarak değerlendiriliyor.

meteorolojik tahmin ve uyarılar:

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Hakkâri çevreleri ile Bitlis ve Muş'un batı ilçelerinin kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edildiği vurgulandı.

Müdürlüğün notunda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği ve rüzgârın güneyli ile batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yağış anında yer yer kuvvetli eseceği kaydedildi. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yerel yetkililer ve vatandaşlar, yüksek kesimlerdeki karın bölge ikliminde geçici soğumaya işaret ettiğini belirtirken, yetkililerin uyarıları doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Erek Dağı’nın zirvesi beyaza büründü

Erek Dağı’nın zirvesi beyaza büründü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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