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Orman sağlığı için kapsamlı adım: Canibek Yaylası'nda 1,5 milyon fidan hedefi

Vali Ömer Hilmi Yamlı, Canibek'te 140 hektarda yürütülen çalışmaların amacının ormanı yok etmek değil, 1,5 milyon fidanla yeniden yeşertmek olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:11

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Orman sağlığı için kapsamlı adım: Canibek Yaylası'nda 1,5 milyon fidan hedefi

Canibek Yaylası'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Göle ilçesi Uğurlu Şefliği sınırlarında yer alan Canibek Yaylası mevkiinde yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddiaları yanıtladı. Vali Yamlı, bölgeyi ziyaretinde Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt ve Ardahan Orman İşletme Müdürü ile birlikte sahada incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

zararın tespiti ve izleme süreci:

Yamlı, bölgede 2025 yılında etkili olan şiddetli dolu yağışının sarıçam türü ağaçlarda hem iğne yapraklarına hem de gövde kabuklarına ciddi zarar verdiğini belirtti. İlk etapta ağaçların kendi kendini toparlayabileceği düşüncesiyle yaklaşık bir yıl boyunca izleme yapıldığını anlatan Vali, yapılan gözlemler sonucu beklenen iyileşmenin gerçekleşmediğini söyledi. Ağaçların kabuk bütünlüğündeki bozulma ve yaprak kaybı nedeniyle çeşitli hastalıklara yatkın hale geldiği, bunun da çevredeki sağlıklı ağaçlara bulaşma riski taşıdığı tespit edildi.

uygulanan müdahaleler ve hedeflenen sonuçlar:

Ormanın tamamının zarar görmesini engellemek amacıyla hastalıklı ve ağır hasarlı ağaçların alandan uzaklaştırılmasına karar verildiğini aktaran Vali Yamlı, çalışmaların yaklaşık 140 hektarlık alanda yürütüldüğünü bildirdi. Yapılan müdahalelerin ormancılık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurgulayan Yamlı, asıl amacın ormanı yok etmek değil, bölgeyi yeniden sağlıklı bir orman dokusuna kavuşturmak olduğunu söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede yaklaşık 1,5 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini belirten Vali, projenin tamamlandığında Canibek Yaylası'nın mevcut durumundan daha güçlü ve sağlıklı bir örtüye kavuşacağını ifade etti. Bu adımların, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve gelecek nesillere daha dayanıklı bir orman bırakılması amacını taşıdığını dile getirdi.

kamuoyuna açıklama ve şeffaflık:

Yamlı, sahada yürütülen çalışmaların kapsamı ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşmanın önemine değinerek, farklı değerlendirmeler nedeniyle oluşan kaygıların giderilmesini istedi. Vali, "Yapılan çalışma sadece bir ağaçlandırma, iyileştirme çalışması ve ormancılık faaliyetinden ibarettir" diyerek, Canibek Yaylası'ndaki müdahalenin orman varlığını korumaya ve yeniden yeşertmeye yönelik olduğunu yineledi.

Yetkililer, sahada yürütülen iyileştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından takip ve bakım programlarıyla yeni dikimlerin yaşama tutunmasının sağlanacağını belirtirken, bölgenin uzun vadede eski sağlığına kavuşması için planlı bir ağaçlandırma süreci yürütüleceğini kaydetti.

VALİ YAMLI (SOLDA), ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ SERKAN KARAKURT (ORTADA) VE ARDAHAN ORMAN İŞLETME...

VALİ YAMLI (SOLDA), ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ SERKAN KARAKURT (ORTADA) VE ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ İLE GÖLE İLÇESİNDEKİ UĞURLU ŞEFLİĞİNE BAĞLI CANİBEY YAYLASI MEVKİİNDE GEÇEN YIL ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ DOLU NEDENİYLE ZARAR GÖREN SARIÇAM ORMANLARININ YENİLENMESİ ÇALIŞMALARINA KATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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