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Van'da minikler Kur'an'la buluştu: 2026-2027 eğitim yılı bismillah ile başladı

2026-2027 takvimine göre Van'da Kur'an kurslarında dersler başladı; İl Müftü Vekili Ömer Sever Hacı Firdevs Türkmenoğlu 4-6 yaş kursunu ziyaret etti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:31

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Van'da minikler Kur'an'la buluştu: 2026-2027 eğitim yılı bismillah ile başladı

Van'da Kur'an kurslarında yeni dönem

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre Van genelindeki tüm Kur'an kurslarında ders zili çaldı. İl merkezinden kırsala kadar kurslarda ilk gün coşkusu gözlendi.

il müftü vekilinin ziyareti:

İl Müftü Vekili Ömer Sever, eğitim öğretim yılının ilk gününde çocukların heyecanına ve neşesine ortak olmak amacıyla İpekyolu ilçesine bağlı Hacı Firdevs Türkmenoğlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Sever, öğrencilerle yakından ilgilendi ve öğreticilerden kurs çalışmaları hakkında bilgi aldı.

mesajlar ve temenniler:

Sever ziyarette, 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir' (Buhârî) nebevî müjdesinin izinde 2026-2027 eğitim öğretim yılına bismillah dediklerini belirtti. Rabbimizin ilk emri olan 'Oku!' nidasının gönüllere nakşedilmesinin ve evlatların Kur'an'ın ahlakı ile Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetiyle buluşturulmasının büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yeni dönemin İslam alemine, vatanımıza ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ederek öğreticilere ve minik öğrencilere başarılar diledi.

Ziyarette İl Müftü Vekili Sever'e; İl Müftü Yardımcısı Abdullah Erkan Çok ve İpekyolu İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Cevat Geylani de eşlik etti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ DOĞRULTUSUNDA VAN...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ DOĞRULTUSUNDA VAN GENELİNDEKİ TÜM KUR'AN KURSLARINDA DERS ZİLİ ÇALDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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