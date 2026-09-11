Varank’ın paylaşımı: Erdoğan’ın basketbol kareleri

Varank’ın paylaşımı: Erdoğan’ın spor anları öne çıktı

Mustafa Varank tarafından paylaşılan görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basketbol oynadığı anlar yer aldı.

Görüntülerin içeriği:

Paylaşım, Erdoğan’ın sahada olduğu kareleri içeriyor ve bu görüntüler Mustafa Varank aracılığıyla yayınlandı.

Görüntülerin detayları doğrudan paylaşımdan izlenebiliyor; paylaşımın bağlamı veya ek açıklamalar ise kaynak metinde yer almıyor.

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı