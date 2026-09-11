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Varank’ın paylaşımı: Erdoğan’ın basketbol kareleri

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basketbol oynadığı anlara ait görüntüleri paylaşarak bu kareleri kamuoyuna sundu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Varank’ın paylaşımı: Erdoğan’ın basketbol kareleri

Varank’ın paylaşımı: Erdoğan’ın spor anları öne çıktı

Mustafa Varank tarafından paylaşılan görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basketbol oynadığı anlar yer aldı.

Görüntülerin içeriği:

Paylaşım, Erdoğan’ın sahada olduğu kareleri içeriyor ve bu görüntüler Mustafa Varank aracılığıyla yayınlandı.

Görüntülerin detayları doğrudan paylaşımdan izlenebiliyor; paylaşımın bağlamı veya ek açıklamalar ise kaynak metinde yer almıyor.

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın basketbol oynadığı anları paylaştı

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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