Vatandaş odaklı dönüşüm: Aydoğdu halkla ilişkiler bürolarını yerinde denetledi

Vali Aydoğdu'nun ziyaretinin kapsamı:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Defterdarlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünü ziyaret ederek halkla ilişkiler bürolarında incelemelerde bulundu. Valilik talimatları doğrultusunda kurulan bu birimlerin amacı, vatandaşların kurumlarla ilişkisini kolaylaştırmak ve işlemlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlamaktır.

Hedef: işlemlerde kolaylık ve etkinlik:

Vali Aydoğdu, yetkililerden büroların işleyişi, yönlendirme mekanizmaları ve karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi aldı. Vatandaşların işlemlerini daha kolay, hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirebilmeleri için büroların rolüne dikkat çeken Aydoğdu, başvurular sırasında doğru yönlendirmenin önemini vurguladı.

Personel yaklaşımı ve memnuniyet odaklı hizmet:

Aydoğdu, kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin esas olduğunu belirterek hizmet sunumunda güler yüz, çözüm odaklılık ve hızın öncelikli olması gerektiğini söyledi. Ziyarette, bürolarda görev yapan personele çalışmalarında başarılar dileyen Vali, hizmet kalitesinin korunması ve geliştirilmesi için düzenli takip ve iletişimin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İL DEFTERDARLIĞI İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK HALKLA İLİŞKİLER BÜROLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU