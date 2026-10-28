Sonbahar tonları EBYÜ kampüsünü gençlik anılarıyla buluşturuyor

EBYÜ kampüsünde sonbaharın izleri:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsü, sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünerek kampüs dokusuna yeni bir soluk getiriyor. Ağaçların renk değiştiren yaprakları, bahçe ve meydanlardaki ışık oyunlarıyla birleşerek ziyaretçilere ve öğrencilere yoğun, görsel bir deneyim sunuyor.

doğa ve kampüs yaşamı:

Bu mevsimde kampüsün farklı noktalarında ortaya çıkan manzaralar, sadece estetik bir tablo oluşturmakla kalmıyor; aynı zamanda öğrencilerin günlük ritmini de etkiliyor. Yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve sınıf araları, sonbahar yapraklarının oluşturduğu örtüyle gençlik anılarının doğal sahnesine dönüşüyor. Öğrenciler ve üniversite çalışanları için bu atmosfer, ders aralarında kısa molalar ve buluşmalar için tercih edilen bir ortam sunuyor.

yürüyüş yolları ve fotoğraf olanakları:

Kampüsün çeşitli noktalarında ağaçların yoğunlaştığı güzergâhlar, sabah ve akşam ışığıyla ayrı bir çekicilik kazanıyor. Park ve meydanlarda oluşan renk mozaikleri, ziyaretçiler ve fotoğraf meraklıları için ideal kareler oluşturuyor; kampüs, gençlik yıllarına dair görsel hafızaya katkıda bulunuyor. Mevsimlerin değişimiyle birlikte oluşan bu geçici güzellik, pek çok kişi için üniversite anılarını zenginleştiriyor.

Sonbaharın gelişi, EBYÜ kampüsünde doğa ile sosyal yaşamı bir araya getirerek hem sakinleşme hem de enerjinin yeni bir biçimde hissedildiği bir dönem yaratıyor. Kampüs manzaraları, öğrenciler ve ziyaretçiler için keyifli anlar vaat ediyor.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) KAMPÜSÜ, SONBAHARIN SARI, TURUNCU VE KAHVERENGİ TONLARINA BÜRÜNEN AĞAÇLARI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR