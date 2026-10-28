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Andırın sonbaharda doğanın renkleriyle fotoğrafçıları cezbediyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının öne çıktığı ormanları, sisli patikaları ve havadan kartpostallık görüntüleriyle ilgi çekiyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Andırın sonbaharda doğanın renkleriyle fotoğrafçıları cezbediyor

Andırın sonbaharın renkleriyle tabloya dönüşüyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte doğanın sunduğu renk paletini en canlı haliyle sergiliyor. Sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin tonları ormanlık alanları kaplarken, ilçeden yükselen görüntüler hem yerel sakinleri hem de gelen ziyaretçileri etkiliyor.

Havadan kartpostallık görüntüler:

Havadan çekilen kareler, Andırın'ın geniş orman dokusunu ve renk geçişlerini net biçimde ortaya koyuyor. Orman içindeki sis bulutları, ağaçların tepelerinde süzülürken oluşan katmanlı manzaralar fotoğrafçılar için eşsiz kompozisyonlar sunuyor. Döşek gibi yapraklarla kaplı patikalar, görüntüye hareket ve sezonun dokusunu kazandırıyor.

Ziyaretçilere sunduğu atmosfer:

Havaların serinlemesiyle birlikte ilçede yürüyüş yapanlar şehir hengamesinden uzak, sakin bir atmosferde doğayı deneyimliyor. Doğaseverler ve fotoğrafçılar özellikle renklerin doruk noktasına ulaştığı bu dönemde Andırın'ı tercih ediyor; ilçe, huzur arayan gezginler için de tercih edilen bir rota haline geliyor.

Andırın, zengin florası ve eşsiz coğrafi dokusuyla yılın her döneminde farklı bir yüzünü gösterse de sonbahar, bölgenin görsel olarak en çarpıcı hâllerinden birini oluşturuyor. Bu mevsimde ortaya çıkan manzaralar, bölgenin doğal değerinin ve fotoğrafçılık potansiyelinin altını çiziyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN VE DOĞU AKDENİZ’İN GÖZ BEBEĞİ ANDIRIN, SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE SARI...

KAHRAMANMARAŞ’IN VE DOĞU AKDENİZ’İN GÖZ BEBEĞİ ANDIRIN, SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE SARI, TURUNCU, KIRMIZI VE KAHVERENGİNİN EN GÜZEL TONLARINA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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