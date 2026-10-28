Demirözü'nde jandarma personeline kaçak avcılıkla mücadele eğitimi verildi

Demirözü'nde jandarma personeline kaçak avcılıkla mücadele eğitimi

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı karakol personeline yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, sahada karşılaşılan uygulamalar ve yasal çerçeve üzerine odaklanıldı.

Eğitimin kapsamı:

Eğitimde kaçak ve izinsiz avlanma konuları, avda yasak durumlar ve korunan canlı türleri hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Katılımcılara ayrıca avcıların ve sivil vatandaşların uyması gereken usul ve esaslar anlatıldı.

Hukuki dayanak ve görev tanımları:

Programda Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde kaçak avcılıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Jandarma personelinin doğa koruma faaliyetlerindeki görev ve sorumlulukları net biçimde paylaşıldı.

Eğitim sırasında ilçedeki korunan alanlar ile bu alanlarda izlenen tür eylem planları kapsamında takip edilen canlı grupları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu sayede personelin olası müdahalelerde hangi usulleri uygulayacağı açıklandı.

İş birliği ve sahadaki önemi:

Çalışmada, yaban hayatının korunması ve avlanma kurallarına uyulmasının sağlanmasında kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Katılımcılara, yasa dışı avcılığın önlenmesi için paylaşım ve koordinasyon talimatları ile pratik öneriler sunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Jandarma arasındaki bu tür eğitimlerin, sahadaki denetim etkinliğini artırması ve korunan türlerin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

DEMİRÖZÜ’NDE JANDARMA PERSONELİNE KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ