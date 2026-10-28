Erzurum'da sürdürülebilir avcılık için balık satış noktalarında sıkı denetim

Denetimlerin odağı ve kapsamı:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, av sezonunun açılmasıyla birlikte merkez ilçelerde faaliyet gösteren perakende balık satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde öncelik, satışa sunulan balıkların boy limitleri, tazelik durumu, hijyen koşulları ve işletmelerin taşıması gereken resmi belgelerin tamlığına verildi. Ekipler, raf ve muhafaza koşullarını da yerinde inceleyerek ürünlerin taze ve sağlıklı koşullarda tüketiciyle buluşmasını sağlamayı hedefledi.

Denetimlerin amaç ve yöntemleri:

Yürütülen kontrollerin temel amacı, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve tüketicilerin mevzuata uygun, güvenilir gıdaya erişimini temin etmektir. Denetimler sırasında ekipler, satış noktalarında ölçüm ve belge sorgulaması yaparak uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal süreçlerin işletileceğini bildirdi. Bu yaklaşımla hem kaçak veya yasadışı avcılığın engellenmesi hem de piyasa güveninin korunması hedefleniyor.

Periyodik denetimlerin vurgusu:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkez ilçelerdeki denetimlerin periyodik olarak kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Yetkililer, işletmelerin mevzuata uyum sağlaması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi için düzenli kontrol, eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin süreceğini ifade etti. Vatandaşlara ise alışveriş yaparken ürünlerin tazeliğine, etiket ve belgelere dikkat etmeleri hatırlatıldı.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, AV SEZONUNUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE MERKEZ İLÇELERDE FAALİYET GÖSTEREN PERAKENDE BALIK SATIŞ NOKTALARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.