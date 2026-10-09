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Vatanın emaneti Mevlüt Kurt için yapılan vefa ziyareti

Bilecik'te Şehit-Gazi Birimi, 1983'te Malatya'da şehit olan Mevlüt Kurt'un kız kardeşi Hanım Acar ve ailesini sene-i devriye vesilesiyle ziyaret etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vatanın emaneti Mevlüt Kurt için yapılan vefa ziyareti

Ziyaretin ayrıntıları

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi tarafından, 1983 yılında Malatya'da görev yaptığı sırada bıçaklı saldırı sonucu şehit olan Mevlüt Kurt'un kız kardeşi Hanım Acar ve ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaretin nedeni

Ziyaret, şehit Mevlüt Kurt'un sene-i devriyesi dolayısıyla yapıldı.

Resmi selamlar ve vefa mesajı

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan şöyle dedi: Aziz Şehidimiz Mevlüt Kurt’u, vatan uğruna gösterdiği fedakârlığı ve geride bıraktığı kıymetli emanetini daima gönlümüzde yaşatarak; rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

BİLECİK’TE ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ

BİLECİK’TE ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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