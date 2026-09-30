Vefa örneği: Hong Kong'da yaşayan akademisyen annesi adına Oltu'ya 4-6 yaş kur'an kursu kazandırdı

Türkan Gümüş 4-6 yaş Kur'an kursu hizmete açıldı:

Hong Kong'da yaşamını sürdüren Prof. Dr. Sedat Gümüş, akademik başarı nedeniyle Almanya'da aldığı para ödülünü memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde annesi Türkan Gümüş anısına yaptırdığı kursla değerlendirdi. Karabekir Camii'nin altında hizmete giren Türkan Gümüş 4-6 Yaş Kur'an Kursu, küçük yaştaki çocukların Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle tanışmasını amaçlıyor. Kurs, minik öğrencilere tam gün eğitim imkanı sunacak şekilde düzenlendi.

Açılış töreni:

Açılış törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti Oltu İlçe Başkanı B. Oğuz Yavuz, protokol üyeleri, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile kurs resmen açıldı. Tören sonrası Kaymakam Mustafa Çelik, kursun ilk öğrencileri olan miniklere boyama kitapları hediye etti.

Eğitim hedefi ve teşekkürler:

Kurs, çocukların erken yaşta Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve güzel ahlaki değerlerle yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca program, öğrencilere ahlak ve sosyal gelişim açısından da destek olmayı amaçlıyor. Kursun Oltu'ya kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere, kurumlara ve tüm paydaşlara teşekkür edilirken, Türkan Gümüş 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun öğrenciler, aileler ve Oltu için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

TÜRKAN GÜMÜŞ 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.