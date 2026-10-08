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Vezirköprü'de amatör spor haftasında gençlik korteji coşkusu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası, gençlik korteji ve park etkinlikleriyle başladı; öğrenciler ve yetkililer sporu teşvik etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Vezirköprü'de amatör spor haftasında gençlik korteji coşkusu

Vezirköprü'de amatör spor haftasında gençlik korteji coşkusu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Gençlik Kortej Yürüyüşü ve parkta gerçekleştirilen sportif programlarla başladı. Gün boyunca farklı yaş gruplarından öğrenciler ve sporseverler bir araya gelerek hareketli bir gün geçirdi.

kortej ve açılış programı:

Yürüyüş, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayıp Çamlık Parkı (15 Temmuz Şehitler Parkı)na kadar sürdü. Parkta gerçekleştirilen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Programda konuşan Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, sporun toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasının ve gençlerin amatör branşlara yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

park etkinlikleri ve yarışmalar:

Açılışın ardından parkta kurulan farklı spor alanlarında çeşitli yarışmalar ve gösteriler yapıldı. Katılımcılar çeşitli spor aletleri ve parkurlarda yarışarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlikler sırasında Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ile İlçe Spor Müdürü Cafer Uzun de gençlerle birlikte yarışlara katıldı ve destek verdi.

katılımcılar ve mesajlar:

Atletizmde Türkiye genelinde dereceler elde etmiş olan 54 yaşındaki İbrahim Seçkin konuşmasında gençleri ve vatandaşları spor yapmaya davet etti. Programa ayrıca Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi Başkanı Bekir Kurtoğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikler, yarışmalar ve sportif gösterilerle tamamlanarak sona erdi.

GENÇLİK KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

GENÇLİK KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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