Vezirköprü'de sabah yolculuğunu kesen beklenmedik misafir

Vezirköprü'de servis önünde görülen kurt

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, öğrenci servisinin önüne aniden bir kurt çıktı. Olay, servis içindekiler arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre servis, Vezir Mahallesi'nden Samsun merkez istikametine doğru seyir halindeydi. Yol üzerinde aniden beliren kurt, aracın önüne çıkarak bir süre boyunca hızla aracın önünde ilerledi. Hayvanın hareketleri hızlı ve atikti; kısa bir süre sonra yoldan çıkarak çevredeki ağaçların arasına doğru kayboldu.

görüntüler ve yolcuların tepkisi:

O anlar servis içinde bulunanlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yolcuların şaşkınlığı ve anlık panik halinin görüldüğü, kurtun zarar vermeden uzaklaştığı dikkat çekiyor. Yetkililer veya başka bir müdahale kaydedilmedi.

Kısa süreli paniğe yol açan olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; görüntüler, bölgedeki beklenmedik vahşi yaşam temasını belgeliyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu görüntüler olayın tanıklığını sunuyor.

SAMSUN'UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE YAŞANAN OLAYDA, ÖĞRENCİ SERVİSİNİN ÖNÜNE ÇIKAN BİR KURT KISA SÜRELİĞİNE PANİĞE YOL AÇTI.