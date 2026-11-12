Batı Karadeniz'in yatırım çekim gücü Almanya'da yatırımcılara anlatıldı

Toplantı ve hedefleri:

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO), Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) ile Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı (ZfTI) iş birliğiyle 11 Kasım 2026 tarihinde Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen "Türkiye ve Zonguldak Bölgesi’nde Yatırım Fırsatları Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Temmuz ayındaki Zonguldak ziyareti kapsamında verilen talimat doğrultusunda organize edildi ve amaç, bölgenin yatırım potansiyelini Avrupa'da faaliyet gösteren yatırımcılara doğrudan aktarmaktı.

Açılış konuşmalarını ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, ATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar, Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Sevinç Dağkılıç, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, IKUA e.V. İkinci Başkanı Bora Şahin ve ZfTI Program Yöneticisi Cem Şentürk yaptı. Toplantıya Avrupa'da faaliyet gösteren 50'den fazla yatırımcı katıldı.

Üç ilin yatırım olanakları:

BAKKA Zonguldak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Recep Serkan Alkan yaptığı sunumda Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın yatırım ortamını, öne çıkan sektörlerini ve somut yatırım fırsatlarını anlattı. Sunumda öncelikle bölgenin altyapı ve sektör profili özetlendi, ardından yatırımcılara yönelik teşvik ve destek mekanizmaları aktarıldı. Özellikle Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kurumların sağladığı hibe, teşvik ve destekler detaylandırıldı.

BAKKA'nın yatırımcılara sunduğu rehberlik, saha destekleri ve yatırım süreçlerinde sağlanan yönlendirme hizmetleri de tanıtıldı. Katılımcılara yerel dinamikler, lojistik olanaklar ve bölgedeki iş gücü yapısı hakkında bilgi verildi; böylece proje geliştirme aşamasındaki belirsizliklerin azaltılması hedeflendi.

Soru-cevap ve beklentiler:

Toplantının soru-cevap bölümünde yatırımcılar, Türkiye'de planladıkları yatırımlar ve teşvik programlarının sunduğu avantajlara ilişkin sorular yöneltti. Yetkililer, destek mekanizmalarının uygulanması, yatırım süreçlerindeki yol haritası ve başvuru koşulları hakkında yanıtlar verdi. Katılımcıların süreçlere dair görüş ve beklentileri kayıt altına alındı ve takip için iletişim kanalları oluşturuldu.

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya toplantıda, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik iş birliklerinin yatırıma dönüşmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan teşvik ve destek mekanizmalarının kritik rol oynadığını vurguladı. Etkinlik, bölgenin yatırım tekliflerini doğrudan muhataplarına iletme ve somut iş birlikleri başlatma amacı taşıdı.

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA), ALMANYA’NIN ESSEN KENTİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA ZONGULDAK, KARABÜK VE BARTIN’DAKİ YATIRIM FIRSATLARINI AVRUPA’DA FAALİYET GÖSTEREN 50’NİN ÜZERİNDE YATIRIMCIYA TANITTI.