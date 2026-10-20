Vodafone Happy'e Avrupa'dan en iyi sadakat programı ödülü

Vodafone Happy'e Avrupa Sadakat Ödülleri'nden üst üste uluslararası başarı

Vodafone'un Türkiye'de geliştirilen sadakat platformu Vodafone Happy, uluslararası arenada üst üste iki yıldır ödüllerle dönmeye devam ediyor. Platform, bu yıl Avrupa Sadakat Ödülleri 2026 kapsamında Kamu Hizmetleri (Telekom, Enerji, Gaz) sektöründe ‘Avrupa’nın en iyi sadakat programı’ seçildi. Geçen yıl ise Uluslararası Sadakat Ödülleri’nde ‘Avrupa’da Yılın Uluslararası Sadakat Programı’ olarak ödüllendirilmişti.

Platformun teknik ve kullanıcı odaklı yaklaşımı:

Vodafone Happy, oyunlaştırma unsurları, büyük veri analitiği ve yapay zekâ destekli kişiselleştirme teknikleriyle kullanıcı deneyimini kişiye özel hâle getiriyor. Platforma erişim, kullanıcıların Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden sağlanıyor; burada farklı dönemlerde değişen kampanyalar, indirimler ve kullanıcıya özel faydalar sunuluyor. Vodafone Grubu ile işbirliği içinde yürütülen geliştirme ve operasyon süreçleri, Happy'nin esneklik ve dijital verimlilik açısından üçüncü parti çözümlerle karşılaştırıldığında öne çıkmasına katkı sağlıyor.

Kurumsal değerlendirme ve yönetici yorumu:

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker, ödülü değerlendirirken Happy'nin hem müşteri memnuniyetini artırma hem de iş ortaklarına yeni fırsatlar yaratma kapasitesine vurgu yaptı. Şeker, platformun yenilikçilik, takım çalışması ve mükemmelliğe bağlılık göstergesi olduğunu söylerken, ödülün arkasındaki ekip çalışmalarını kutladı.

Ödül açıklaması, Happy'nin uluslararası standartlarda rekabet edebilen bir sadakat deneyimi sunduğunu ve sürekli geliştirme hedefinin bir sonucu olduğunu ortaya koyuyor. Şeker’in değerlendirmesi, platformun teknoloji trendlerine uyum ve dijital verimlilik konularındaki güçlü yönlerini işaret ediyor.

Kullanım verileri ve ekonomik etki:

Açıklamaya göre Happy, Avrupa genelinde 7 pazarda hizmet veriyor ve 30 milyonu aşkın dijital kullanıcıya ulaşmış durumda. Platform, son bir yılda 300 milyondan fazla kez ziyaret edildi. Kullanıcıların seyahatten market alışverişine, eğlenceden yeme-içmeye kadar uzanan ihtiyaçlarına yönelik kampanyalarla 100’ü aşkın marka indirimi sunuluyor; bu indirimler bir yılda yaklaşık 7 milyon kez kullanıldı ve müşterilere toplam 2,5 milyar TL’yi aşkın ekonomik fayda sağlandı.

Bu ölçümler, Happy'nin Vodafone müşterilerinin günlük yaşamında önemli bir yer edindiğini ve marka iş ortaklıkları aracılığıyla bağlılık ve etkileşimi sürdürdüğünü gösteriyor.

Sonuç olarak, Vodafone Happy'nin Avrupa Sadakat Ödülleri 2026'da aldığı ödül, platformun teknik altyapısı, kullanıcı odaklı servisleri ve ekip çalışması ile elde ettiği somut başarının uluslararası tanınırlığını pekiştiriyor.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI AYŞEGÜL ARICAN ŞEKER