İşCep'ten dakikalar içinde yurt dışına para gönderme imkânı başladı

İşCep'ten yurt dışına hızlı para transferi:

Türkiye İş Bankası, Visa iş birliğiyle geliştirdiği "Visa ile Yurt Dışı Para Transferi" hizmetini müşterilerinin kullanımına sundu. Hizmet, Visa Direct for Account altyapısı üzerinden çalışıyor ve İşCep aracılığıyla müşteri hesaplarından yurt dışındaki banka hesaplarına dakikalar içinde para gönderilebilmesini sağlıyor.

Açıklamaya göre, müşteriler İşCep'ten 90'dan fazla ülkeye doğrudan transfer gerçekleştirebilecek ve işlem öncesinde transfer ücretini görüntüleyebilecek. Banka, uluslararası işlemlerde şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlamayı hedefliyor.

Hizmetin teknik altyapısı ve sunduğu faydalar:

Yeni hizmet, Visa'nın banka hesaplarına doğrudan para transferi imkânı veren altyapısı olan Visa Direct for Account ile destekleniyor. Bu teknoloji, geleneksel sınır ötesi transfer süreçlerine kıyasla hız ve basitlik sağlarken, işlem ücretlerinin kullanıcı tarafından önceden görünmesine olanak veriyor. İş Bankası, bu sayede uluslararası para transferlerini günlük bankacılık işlemleri kadar pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

Banka yetkilileri, müşterilerin finansal süreçlerini kolaylaştırmanın ve onlara zaman kazandırmanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Hizmet hem İş Bankası müşterileri hem de uygulama üzerinden kısa sürede müşteri olan kullanıcılar tarafından kullanılabilecek şekilde düzenlendi.

Banka ve Visa yetkililerinin açıklamaları:

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle hizmetle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu doğrultuda stratejik iş birliklerimizle ekosistemimizi güçlendirerek dijital bankacılık altyapımızı sürekli geliştiriyor, İşCep’in sunduğu hizmetleri zenginleştiriyoruz. ‘Visa ile Yurt Dışı Para Transferi’ ile müşterilerimiz İşCep’ten doğrudan hesaptan hesaba, uygun ücretle ve dakikalar içinde para gönderebiliyor. Müşterilerin, işlem ücretini transfer öncesinde görüntüleyebilmeleri finansal süreçlerini daha kolay planlamalarına yardımcı oluyor. Bu yeni hizmet ile uluslararası para transferlerini de günlük bankacılık işlemleri kadar pratik hale getirmekten memnuniyet duyuyoruz."

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise iş birliğine dair, "İş Bankası’nın güçlü dijital altyapısını, Visa Direct’in küresel erişim ağıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Günümüzde kullanıcılar uluslararası para transferlerinde hızın yanı sıra güven, şeffaflık ve öngörülebilirlik bekliyor. Visa Direct for Account hizmeti sayesinde İş Bankası müşterileri yurtdışındaki hesaplara para transferini İşCep üzerinden 90’dan fazla ülkeye gerçekleştirebilecek. Visa olarak, para transferlerinin geleceğini şekillendiren teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kullanım koşulları ve kampanya bilgileri:

Açıklamada, İş Bankası müşterisi olmayanların da İşCep üzerinden kısa sürede müşteri olarak aynı hizmetten yararlanabileceği belirtildi. Banka ayrıca yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere belli bir miktar işlem ücretiyle müşterilerine yurt dışına para transferi imkânı sunuyor. Detaylı bilgi ve işlem koşulları için bankanın web adresinden bilgi alınabiliyor.

Öne çıkan noktalar arasında 90'dan fazla ülke seçeneği, işlem ücretinin önceden görülebilmesi ve transferlerin dakikalar içinde tamamlanabilmesi yer alıyor; bu unsurlar hizmetin hedeflediği kullanıcı deneyimini şekillendiriyor.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEZGİN LÜLE