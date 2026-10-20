Kızılırmak deltasında gökdoğan tuzağı: iki kaçak avcı suçüstü yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Samsun'da, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içinde gökdoğan yakalamaya çalışan iki kişi, avda kullandıkları güvercinle birlikte ekiplerce suçüstü yakalandı. Bölge, Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statüsünde bulunuyor.

Yakalanma ve el koyma işlemi:

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu müdahale gerçekleştirildi. Her iki kaçak avcının elindeki avlanma ekipmanlarına ve canlılara el konuldu.

Yasal işlem ve uygulanan cezalar:

Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde Asgari Endişe kategorisinde yer alan gökdoğanların yakalanmasına yönelik girişimler engellendi. Belirlenen şahıslara 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca idari işlem uygulandı; kaçak avcılara toplam 1 milyon 566 bin 156 TL idari para cezası verilerek tazminat uygulandı.

Yakalanma anına ilişkin görüntüler müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve olayla ilgili idari sürecin devam ettiği bildirildi.

KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ'NDE GÖKDOĞAN YAKALAMAYA ÇALIŞAN 2 KAÇAK AVCI, AVDA KULLANDIKLARI GÜVERCİNLE BİRLİKTE SUÇÜSTÜ YAKALANDI