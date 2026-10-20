Fındık kurutma nöbeti sahillere taşındı: üreticiler çürümeye karşı çadırda nöbet tutuyor

yağış üreticilerin kurutma çabasını sekteye uğrattı:

Ordu'nun yüksek kesimlerinde hasadı tamamlanan fındıkların bir bölümü, devam eden yağışlar nedeniyle sahil kesimlerine taşındı. Aybastı, Gölköy ve Gürgentepe'de toplanan ürünler yüksek rakımlarda kurumayınca üreticiler Altınordu ve şehir merkezine getirip burada kurutmaya çalışıyor. Ancak aralıklarla devam eden yağışlar sahildeki kurutma sürecini de zorlaştırıyor ve bazı taneler çürümeye başladı.

çadırda nöbet, hava değişkenliği:

Üreticiler kurdukları çadırlarda fındıklarının başında nöbet tutuyor. Gölköy'den Altınordu'ya getirdiği ürünü burada kurutmaya çalıştığını söyleyen Bilal Akdi, "Yükseklerde fındık kurumuyor. Burada da hava bugün açtı, çürütenler de oldu" ifadelerini kullandı. İlde etkili yağışların hem hasadı hem kurutmayı etkilediği belirtiliyor.

üretici itirafları ve kayıp endişesi:

Uğur Özcan, şehir merkezinde kurduğu çadırda geceleri kalıp nöbet tuttuğunu anlattı: "Yaklaşık 10 gündür çadırda kalıyorum ve fındığı kurutmaya çalışıyorum. Hava açıyor üzerini açıyorum, yağış başlıyor yeniden kapatıyorum." Özcan, aylardır süren hasat ve uygun olmayan hava koşulları nedeniyle ürünün büyük kısmının zarar gördüğünü söyledi.

İmdat Pelit de yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar yüzünden fındıklarını sahile getirdiklerini aktardı ve kurutma sürecinde "epey çürük de var" dedi. Üreticiler, hava durumunun düzelmesini bekleyerek nöbeti sürdürürken, kurutma ideal şartları sağlanana kadar kayıpların devam edebileceğinden endişe ediyor.

FINDIĞIN SEÇİLME AŞAMASI