Dolar 49,5420 -0,04%
Euro 55,6704 +0,15%
Bist 11.622,69 +1,68%
Altın Gram 6.591,69 -0,52%
EUR/USD 1,1227 +0,09%
Brent Petrol 111,27 +1,57%
--°

Fındık kurutma nöbeti sahillere taşındı: üreticiler çürümeye karşı çadırda nöbet tutuyor

Ordu'da yağış, yüksekten sahile getirilen fındıkların kurumasını engelliyor; üreticiler çadırlarda nöbet tutup kurutmaya çalışırken bazı fındıklar çürüdü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:09

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 13:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Fındık kurutma nöbeti sahillere taşındı: üreticiler çürümeye karşı çadırda nöbet tutuyor

yağış üreticilerin kurutma çabasını sekteye uğrattı:

Ordu'nun yüksek kesimlerinde hasadı tamamlanan fındıkların bir bölümü, devam eden yağışlar nedeniyle sahil kesimlerine taşındı. Aybastı, Gölköy ve Gürgentepe'de toplanan ürünler yüksek rakımlarda kurumayınca üreticiler Altınordu ve şehir merkezine getirip burada kurutmaya çalışıyor. Ancak aralıklarla devam eden yağışlar sahildeki kurutma sürecini de zorlaştırıyor ve bazı taneler çürümeye başladı.

çadırda nöbet, hava değişkenliği:

Üreticiler kurdukları çadırlarda fındıklarının başında nöbet tutuyor. Gölköy'den Altınordu'ya getirdiği ürünü burada kurutmaya çalıştığını söyleyen Bilal Akdi, "Yükseklerde fındık kurumuyor. Burada da hava bugün açtı, çürütenler de oldu" ifadelerini kullandı. İlde etkili yağışların hem hasadı hem kurutmayı etkilediği belirtiliyor.

üretici itirafları ve kayıp endişesi:

Uğur Özcan, şehir merkezinde kurduğu çadırda geceleri kalıp nöbet tuttuğunu anlattı: "Yaklaşık 10 gündür çadırda kalıyorum ve fındığı kurutmaya çalışıyorum. Hava açıyor üzerini açıyorum, yağış başlıyor yeniden kapatıyorum." Özcan, aylardır süren hasat ve uygun olmayan hava koşulları nedeniyle ürünün büyük kısmının zarar gördüğünü söyledi.

İmdat Pelit de yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar yüzünden fındıklarını sahile getirdiklerini aktardı ve kurutma sürecinde "epey çürük de var" dedi. Üreticiler, hava durumunun düzelmesini bekleyerek nöbeti sürdürürken, kurutma ideal şartları sağlanana kadar kayıpların devam edebileceğinden endişe ediyor.

FINDIĞIN SEÇİLME AŞAMASI

FINDIĞIN SEÇİLME AŞAMASI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de 3 bin 13 personele 2026 yılına özel yüzde 26 zam
images

Konya Ovası'nda hasat yoğunluğu: Karapınar'da pancar, mısır ve siyah havuç öne ç...
images

Ayvalık'ta oy düğümü: beyaz, mavi ve sarı listeler 9 komitede yarışıyor
images

Hayrabolu'dan dünyaya açılan biçerdöver parça üreticisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi

Bişkek görüşmesinde net duruş: KKTC haklarından vazgeçmeyecek

Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi