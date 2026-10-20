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Hepsiburada'dan iş ortaklarına efsane kasım yol haritası

Hepsiburada, 'Efsane Kasım Beklediğine Değecek' temasıyla bine yakın iş ortağını bir araya getirip kampanya ve lojistik desteklerini paylaştı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Hepsiburada'dan iş ortaklarına efsane kasım yol haritası

Hepsiburada, iş ortaklarıyla Efsane Kasım hazırlıklarını tamamlıyor

Hepsiburada, Efsane Kasım öncesinde düzenlediği "Efsane Kasım Beklediğine Değecek" temalı toplantıda üretici, KOBİ ve girişimcilerden oluşan bine yakın iş ortağını bir araya getirdi. Etkinlikte kampanya dönemine yönelik hedefler, pazarlama yatırımları ve iş ortaklarına sunulan destek paketleri ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

yönetim ve strateji sunumları:

Açılış konuşmasını yapan Hepsiburada CEO'su Ender Özgün, Efsane Kasım'ın 11. yılına ilişkin beklentileri ve platformun rolünü vurguladı. Özgün, Efsane Kasım'ın müşteriler için heyecan verici bir alışveriş dönemi olmasının yanında iş ortakları için de yılın en kritik ticaret zamanlarından biri olduğuna dikkat çekti ve Hepsiburada'nın bu süreçte pazarlama yatırımları, teknoloji ve lojistik altyapısı ile finansal çözümler sunduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında ürün yönetimi, reklam ve performans ekipleri kampanya kurgularını, fiyatlama stratejilerini ve hedeflenen müşteri segmentlerine ulaşma yöntemlerini anlattı. Hepsiburada ekipleri, iş ortaklarının satış hacimlerini artırmaya yönelik somut uygulamalarla kampanya döneminden en iyi şekilde yararlanmalarını hedeflediklerini aktardı.

birebir görüşmeler ve stantlar:

Programın ikinci bölümünde iş ortakları kategori sorumluları ile birebir görüşme imkanı buldu. Kategori ekipleri her iş ortağının taleplerini dinledi, kampanya bazlı iş birlikleri ve kategoriye özel büyüme fırsatları üzerine öneriler sundu. Bu görüşmelerde amaç, her satıcının kampanya performansını maksimize edecek özel aksiyon planları oluşturmak oldu.

Fuaye alanında kurulan HepsiAd, HepsiJET, influencer ve girişimci kadınlara ayrılan stantlarda iş ortakları reklam, lojistik ve tanıtım çözümleri hakkında doğrudan bilgi aldı. Hepsiburada ekipleri, satıcıların stok yönetimi, hızlı teslimat opsiyonları ve reklam yatırımlarının kampanya dönüşümüne etkisi üzerine rehberlik sağladı.

Etkinlikte ayrıca Hepsiburada'nın 2017'den beri sürdürdüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programının sunduğu fırsatlar ve kadın girişimcilere yönelik destek çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı. Program kapsamında işlerini büyütmek isteyen kadın girişimcilere yönelik eğitim ve teknoloji desteğinin detayları anlatıldı.

Hepsiburada, bu buluşmayla iş ortaklarının stoklarını nakit akışına dönüştürmelerine, satış hacimlerini yükseltmelerine ve milyonlarca yeni müşteriye ulaşmalarına katkı sağlayacak somut adımlar attığını belirtti. Platformun hedefi, Efsane Kasım 11. yılında hem tüketicilere güvenli ve hızlı bir alışveriş deneyimi sunmak hem de iş ortaklarının gelirlerini artıracak bir kampanya dönemi yaşatmak olarak özetlendi.

Katılımcılar, etkinlikten iş birliklerini güçlendiren yeni temaslar, kampanya dönemi için pratik öneriler ve Hepsiburada ekipleriyle doğrudan kurulmuş bağlantılarla ayrıldı. Hepsiburada'nın bu ön hazırlıkları, Efsane Kasım döneminde beklenen trafik ve talebi yönetme kapasitesine hazırlıklı olunduğunun işareti olarak değerlendirildi.

ENDER ÖZGÜN

ENDER ÖZGÜN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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