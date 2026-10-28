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Rize'nin doğada spor ve kültürü buluşturan rotası: Senoz Vadisi

Senoz Vadisi, dağcılık, enduro yarışları ve yöresel lezzetlerle Rize Çayeli'ni dört mevsim turizme taşıma hedefiyle öne çıkıyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Rize'nin doğada spor ve kültürü buluşturan rotası: Senoz Vadisi

Senoz Vadisi: doğa ve sporla yükselen bir rota

Rize Çayeli'nde yer alan Senoz Vadisi, son yıllarda spor ve doğa turizmi alanında dikkat çeken bir merkez haline geldi. Bölge; dağcılık, doğa yürüyüşleri, motor sporları ve yöresel ürünleriyle ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor. Vadinin coğrafi yapısı ve yayla kültürü, hem doğa sporlarına uygun zemin sağlıyor hem de ziyaretçilere bölge yaşamını tanıma fırsatı veriyor.

Aktiviteler ve ulusal etkinlikler:

Senoz Vadisi, dağcılık ve doğa sporları sevenler için önemli fırsatlar barındırıyor; bölgede düzenlenen dağcılık etkinlikleri ve yayla şenlikleri tanıtıma katkı sağlıyor. Vadide motor sporları da öne çıkıyor: Kasım 2025'te vadinin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ardından, Türkiye SKİL Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci kez 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde Senoz Vadisi'nde gerçekleştirilecek. Bu organizasyon, Discover Kaçkar çatısı altında; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek ve bölgenin doğal zenginliklerini ön plana çıkaracak.

Yöresel ürünler ve yayla kültürü:

Senoz Vadisi'nin turizm potansiyeli sadece sporla sınırlı değil. Bölgenin arıcılık geleneğiyle üretilen Senoz balı, kendine özgü tadıyla dikkat çekiyor ve yerel üretim kültürünü tanıtma açısından önemli bir öğe olarak öne çıkıyor. Yayla yaşamı, geleneksel mutfak ve el sanatları, vadinin ziyaretçilere sunduğu kültürel zenginlikler arasında yer alıyor.

Gelişim projeleri ve koruma hedefleri:

Çayeli Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve DOKAP desteğiyle yürütülmesi planlanan proje, 2022 yılı onayı sonrası uygulamaya geçirildi. Projenin hedefleri arasında doğa yürüyüşü ve bisiklet rotalarının oluşturulması, yöresel ürünlerin tanıtılması, geleneksel mimarinin korunması, bölgenin gastronomi kültürünün yaşatılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi bulunuyor. Bu adımlar, Senoz Vadisi'nin hem çevresel değerlerini korumayı hem de bölge halkının ekonomik fayda sağlamasını amaçlıyor.

Senoz Vadisi, düzenlenen etkinlikler ve uygulanan projelerle Rize'nin dört mevsim turizm potansiyeline katkı sunmayı hedefliyor. Doğa sporları, motor yarışları ve yöresel üretimlerin birleştiği bu rota, bölgenin tanıtımında önemli bir rol oynuyor.

SENOZ VADİSİ, SPOR VE DOĞA TURİZMİ ALANINDAKİ POTANSİYELİYLE ÖNE ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR.

SENOZ VADİSİ, SPOR VE DOĞA TURİZMİ ALANINDAKİ POTANSİYELİYLE ÖNE ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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