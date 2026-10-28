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Eskişehirspor kupa sınavı öncesi tesis çalışmalarını yoğunlaştırdı

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Alagöz Holding Iğdır FK maçına tesislerde yoğun antrenmanlarla hazırlanıyor; hedef tur atlamak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eskişehirspor kupa sınavı öncesi tesis çalışmalarını yoğunlaştırdı

Eskişehirspor çalışmalarını tesislerde sürdürüyor

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-kırmızılı ekip, kupa mesaisi kapsamında antrenman programını kulüp tesislerinde yoğunlaştırdı.

Kulübün bilgilendirmesi:

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, takımın maç gününe kadar hazırlıklarını tesislerinde sürdüreceği duyuruldu. Yapılan açıklamada, ekip çalışmalarını tesislerde tamamlayarak maça hazırlanacağı belirtildi.

Eskişehirspor, bu tur mücadelesinde saha içi hazırlıklarını tesislerde sürdürerek kupada bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

ESKİŞEHİRSPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU’NDA KARŞILAŞACAĞI ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK...

ESKİŞEHİRSPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU’NDA KARŞILAŞACAĞI ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MÜSABAKASININ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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