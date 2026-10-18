Wainwright’teki üste çıkan yangın dört askerin yaşamını yitirmesine neden oldu

Olayın ayrıntıları:

Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde dün öğleden sonra çıkan ve şiddetli ve hızla yayılan bir yangının ardından dört askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Carney, ayrıca çok sayıda askerin yaralandığını belirtti ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine haber verildiğini iletti.

Carney, olayın ülke içinde barış zamanında silahlı kuvvetlerin yaşadığı en büyük trajilerden biri olduğunu söyleyerek, yaşananın askerî personel ve yakın çevreleri üzerinde derin etkiler bıraktığını vurguladı.

yetkililer bilgilendiriliyor:

Başbakan, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin daha fazla ayrıntının paylaşılması amacıyla üst düzey yetkililere bugün öğleden sonra bir bilgilendirme toplantısı düzenlemeleri talimatını verdi. Toplantıya Savunma Bakanı David McGuinty, Acil Durumlara Hazırlık Bakanı Eleanor Olszewski ve Tümgeneral Wade Rutland ile eyalet bakanları ve üst düzey yetkililerin katılacağı açıklandı. Carney toplantının saatine ilişkin bilgi vermedi.

ulusal yankılar ve taziyeler:

Carney, olaydan etkilenenlerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti. Üssedeki personelin yedek askerler ve muvazzaf askerler dahil olmak üzere ülke genelindeki farklı üslerden geldiğini belirtti. Başbakan, "Ülke olarak kaybettiğimiz cesur silahlı kuvvetler mensuplarımız için yas tutuyoruz. Kanadalılar kriz anlarında bir araya gelir. Bu, ülkemizin en iyi yanıdır" sözleriyle ulusal dayanışma çağrısı yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Wainwright Askeri Üssü'ndeki yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını açıkladı.