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Washington'da görücüye çıkan yapay zekâ destekli savunma teknolojileri

AUSA 2026'da yapay zeka destekli sistemler, insansız araçlar ve yeni nesil hava savunma çözümleri sergilendi; 100'den fazla ülke ve on binlerce ziyaretçi katılıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Washington'da görücüye çıkan yapay zekâ destekli savunma teknolojileri

AUSA 2026'da teknoloji ve modernizasyon ön planda

ABD'nin başkenti Washington D.C.de düzenlenen AUSA 2026 Yıllık Toplantısı ve Fuarı, savunma sanayisinin yeni nesil teknolojilerini uluslararası bir platformda sergiledi. Etkinlik, Walter E. Washington Convention Center'da beş ayrı sergi salonunda ve 750'yi aşkın sergi alanıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Organizasyona 100'den fazla ülkenin temsilcileri ile birlikte on binlerce katılımcının gelmesi bekleniyor.

Sergilenen teknolojiler ve öne çıkan çözümler:

Fuar süresince öne çıkan konular arasında yapay zeka destekli askeri sistemler, insansız hava ve kara araçları, hassas güdümlü mühimmatlar ve gelişmiş radar ile hava savunma teknolojileri yer aldı. Firmalar, sahada kullanım için tasarlanmış otonom çözümler ve yapay zekâ entegrasyonlu komuta-kontrol sistemlerini tanıttı. Bu sergilemeler, teknolojinin muharebe ortamına adaptasyonunu ve lojistik ile operasyona etkilerini görünür hale getirdi.

Modernizasyon gündemi ve uluslararası iş birlikleri:

Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde ve oturumlarda, A.B.D. Kara Kuvvetlerinin modernizasyonu, değişen güvenlik tehditleri ve geleceğin muharebe ortamına hazırlık konuları ele alındı. Üst düzey askeri yetkililer ile savunma sanayisi temsilcileri, teknolojik dönüşümün operasyonel entegrasyonu ve ordular arası iş birliği olanaklarını tartıştı. Fuarda yer alan firmalar, yeni nesil sistemlerin tedarik zinciri, saha testleri ve eğitim süreçlerine nasıl dahil edileceğine dair görüş alışverişinde bulundu.

Uluslararası katılımın yoğun olduğu AUSA 2026, savunma teknolojilerinde trendlerin izlendiği ve ülke savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik yeni iş birliklerinin şekillendiği önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

ABD&#039;DE SAVUNMA SANAYİSİNİN YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ AUSA 2026 FUARI&#039;NDA VİTRİNE ÇIKTI

ABD'DE SAVUNMA SANAYİSİNİN YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ AUSA 2026 FUARI'NDA VİTRİNE ÇIKTI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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