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Yağışın etkisiyle Devrek'te iki ayrı kaza: iki yaralı

Devrek'te yağış yüzünden bariyere çarpan otomobil sürücüsü ile kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 20:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yağışın etkisiyle Devrek'te iki ayrı kaza: iki yaralı

Devrek'te iki ayrı trafik kazası

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazalar ilçenin Başlarkadı ve Sanayi Sitesi mevkilerinde meydana geldi.

Başlarkadı mevkisindeki kaza:

Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Ankara-Zonguldak kara yolu Başlarkadı mevkiinde gerçekleşti. Sürücü Ç.A. idaresindeki 41 YA 203 plakalı otomobil, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve hasta ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sanayi Sitesi mevkisindeki çarpışma:

İkinci kaza, Devrek Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. E.T. idaresindeki 16 CUG 46 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden 34 GVL 272 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendisi de Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK’IN DEVREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

ZONGULDAK’IN DEVREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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