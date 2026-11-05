Denizli Büyükşehir kadın sağlığında erken tanının önemini anlattı

Denizli Büyükşehir’in kadın kanserleri farkındalık semineri

Denizli Büyükşehir Belediyesi, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında "Erken Tanı, Korunma ve Düzenli Kontroller" başlıklı bir seminer düzenleyerek kadın sağlığı konusunda toplumda bilinç oluşturmayı hedefledi. Etkinlik, Denizli Büyükşehir Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve katılımcılara yaşam kalitesini yükseltecek uygulamalı bilgiler sunuldu.

Teşhis, tanı ve tarama uygulamalarında öne çıkanlar:

Seminerin konuk konuşmacısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özge Bal, sunumunda meme kanserinde farkındalık ve kendi kendine muayenenin önemine dikkat çekti. Rahim ağzı kanserinden korunma yolları ile düzenli tarama testlerinin gerekliliği detaylandırıldı; yumurtalık kanserinde ise belirtilerin erken dönemde fark edilmesinin sağladığı avantajlar ele alındı. Katılımcılara, şüphe durumunda vakit kaybetmeden hekime başvurmanın tanı ve tedavi sürecini nasıl etkilediği aktarıldı.

Sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli kontrollerin önemi:

Programda ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi, bilinen risk faktörlerinden kaçınma yolları ve düzenli doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Seminer, hayat kurtarıcı bilgiler sunarak kadınların hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçladı ve katılımcılara pratik öneriler verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, kadın sağlığına yönelik farkındalığı yükseltmeyi ve erken tanı kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN "KADIN KANSERLERİ FARKINDALIK SEMİNERİ" DÜZENLENDİ. ERKEN TANI, KORUNMA YÖNTEMLERİ VE DÜZENLİ KONTROLLERİN HAYATİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEN ETKİNLİKTE, KADIN SAĞLIĞI KONUSUNDA TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASI HEDEFLENDİ.