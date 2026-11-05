Turhal'da öz kaynakla yürütülen 8,5 kilometrelik yağmur suyu hattı son aşamaya geldi

Turhal'da altyapı çalışmaları hız kazandı:

Tokat'ın Turhal ilçesinde 6 mahalleyi kapsayan 8,5 kilometrelik yağmur suyu hattının yapım çalışmaları devam ediyor. Projenin tahmini maliyeti yaklaşık 45 milyon lira olarak belirlenirken, amaç sağanak yağışlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçmek.

Hangi mahalleleri kapsıyor:

İskele Mahallesi'nden başlayıp Ray, Gürsel, Yunus Emre, Kazım Karabekir ve Nurkavak mahallelerini kapsayan hat, yağmur suyunu Yeşilırmak'a taşıyacak şekilde planlandı. Ayrıca Alparslan Türkeş Caddesi ve alt geçidindeki yağmur suyu hattı ve asfalt yenileme çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı; çalışmaların birkaç gün içinde bitirilmesi hedefleniyor.

İçme suyu ve yol yenileme çalışmaları:

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yağmur suyu altyapısı, Cumhuriyet Mahallesi Töre Caddesi'nde ise 700 metrelik asbestli içme suyu hattının değiştirilmesi ve cadde asfaltlanması işleri tamamlandı. Osmangazi Mahallesi Olimpiyat Sokak'taki 430 metrelik içme suyu hattı da yenilenirken, Güneş Mahallesi'nin içme suyu şebekesinde çalışmalar sürüyor.

Turhal'ı Pazar üzerinden Kazova'ya bağlayan ve Hapan Yolu olarak bilinen Şehit Osman Ateş Caddesi'nde bozulan asfalt belediyenin yeni asfalt serim makinesi ve freze araçlarıyla kazınarak yenilendi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, altyapı yatırımlarının yer altında kaldığı için görünür olmadığını ancak vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkilediğini vurguladı. Ural, 'Tüm bu yatırımları hiçbir kredi kullanmadan, kendi öz imkânlarımızla ve yaptığımız tasarruflarla hayata geçiriyoruz' dedi.

TOKAT'IN TURHAL İLÇESİNDE 6 MAHALLEYİ KAPSAYAN 8,5 KİLOMETRELİK YAĞMUR SUYU HATTININ YAPIMI SÜRÜYOR