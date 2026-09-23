Yağışlı yolda takip tabelasının gölgesinde kaza: elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza ve ilk bulgular:

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Samanlı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, yağışlı hava ve kaygan zeminin etkisiyle bir ticari araç kontrolden çıkarak bir elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü metrelerce savrularak aracın altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan ticari araç sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

kaza anı ve çevredeki işaretler:

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yağışlı zeminde hızla ilerleyen ticari aracın elektrikli bisiklete çarpması ve çarpmanın ardından sürücünün metrelerce savrulması yer alıyor.

Kazanın kaydedildiği noktaya ilişkin raporlarda belirtilen mesafe verileri dikkat çekiyor; bazı kayıtlarda olay yerine yaklaşık 25–50 metre, diğer kayıtlarda ise yaklaşık 25–30 metre uzaklıkta bir uyarı tabelası bulunduğu aktarılıyor. Tabelada "Takip mesafenizi koruyun" yazısı yer alıyordu.

soruşturma ve eksik bilgiler:

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazazedenin üzerinden kimliğini tespit etmeye yarayacak belge çıkmadığı bildirildi; bu nedenle kimlik tespiti ve olayın tüm aşamalarının netleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Soruşturmada, sürücünün hızı, hava koşulları ve yol yüzeyinin durumu gibi unsurlar incelenirken, güvenlik kamerası kayıtları da delil olarak değerlendiriliyor. Olayla ilgili resmi soruşturma sonuçlanana kadar detaylar savcılık tarafından paylaşılacak.

BURSA’DA YAĞIŞLI HAVADA HIZLA İLERLEYEN TİCARİ ARAÇ, ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ÇARPTI.