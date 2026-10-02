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Elazığ kışı hercai menekşelerle karşılıyor

Elazığ Belediyesi, Cip Sera Alanı'nda kışlık hercai menekşe tohumlarını ekti; filizler olgunlaşınca park, yeşil alan ve kavşaklarda dikilerek kentin estetiğine renk katacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ kışı hercai menekşelerle karşılıyor

Elazığ'da kışlık hercai menekşe ekimi gerçekleştirildi

Elazığ Belediyesi, kentin estetik dokusunu korumak ve sokaklara renk katmak amacıyla kışlık çiçek olarak bilinen hercai menekşe tohumlarının ekimini tamamladı. Çalışmalar, belediyenin kendi olanaklarıyla yürütülen üretim programı kapsamında yapıldı.

serada üretim süreci:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Cip Sera Alanı'nda mevsimlik çiçek üretimini sürdürüyor. Tohumlar serada ekildi; filizlenen bitkiler, yeterli olgunluğa ulaşana dek kontrollü koşullarda bakıma alınacak. Bu süreç, bitkilerin soğuk hava koşullarına dayanıklı hale gelmesi için planlı şekilde gerçekleştiriliyor.

kent genelinde dikim ve yerleştirme planı:

Serada yetişen hercai menekşeler, filizlenip olgunlaştıktan sonra kent genelindeki park, yeşil alanlar ve kavşaklardaki çiçek parterlerine dikilecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bitkilerin mevsim şartlarına uygun dağılımını sağlayarak Elazığ'ın sokaklarında renkli ve dayanıklı bir görünüm oluşturmayı hedefliyor.

Hercai menekşeler, kış şartlarına dayanıklı yapıları sayesinde kentin estetiğine katkı sunacak ve soğuk aylarda da sokakların canlı kalmasına yardımcı olacak.

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN KENTİN ESTETİK DOKUSUNU KORUMAK VE SOKAKLARI RENKLENDİRMEK İÇİN...

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN KENTİN ESTETİK DOKUSUNU KORUMAK VE SOKAKLARI RENKLENDİRMEK İÇİN KIŞLIK ÇİÇEK OLAN, HERCAİ MENEKŞE TOHUMLARININ EKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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