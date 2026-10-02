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Elazığ'da Kırbulak köyünde sağanak sonrası sel anları kaydedildi

Elazığ'da meteoroloji uyarısının ardından aralıklı sağanak sürüyor; Palu'ya bağlı Kırbulak köyünde şiddetli yağış sonrası sel oluştu, anlar cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da Kırbulak köyünde sağanak sonrası sel anları kaydedildi

Elazığ'da Kırbulak köyünde yağışın ardından sel

Elazığ'da dün sabah başlayan ve bölge bölge halen devam eden sağanak yağış, Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyü'nde sel meydana gelmesine neden oldu.

meteoroloji uyarısı ve yağışın seyri:

Meteorolojinin uyarısının ardından kent genelinde aralıklı sağanaklar etkili oluyor. Dün sabah itibarıyla kenti etkisi altına alan yağış, bugün de farklı bölgelerde zaman zaman devam etti; özellikle Kırbulak köyünde görülen şiddetli yağış sel oluşumuna yol açtı.

görüntüler ve yerel gözlemler:

Sel anları, köy sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Paylaşılan görüntülerde yağışın ardından oluşan su birikintileri ve akışların görüldüğü belirtildi ve olayın yaşandığı anlar kayda geçti.

ELAZIĞ’DA DÜN SABAH BAŞLAYAN VE HALEN ARA ARA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI PALU İLÇESİNDE...

ELAZIĞ’DA DÜN SABAH BAŞLAYAN VE HALEN ARA ARA DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI PALU İLÇESİNDE SEL OLAYI YAŞANDI. SEL ANLARI VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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