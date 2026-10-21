Yağmurun ardından yuvacık barajında doluluk yükseldi, su rengi değişti

Yuvacık Barajı'nda doluluk yükselişi ve renk değişimi

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda, geçen haftaki sağanak yağışın etkisiyle doluluk oranı belirgin şekilde arttı. Yağış sonrası barajda sadece su miktarı artmadı, baraj gölünün renk tonu da değişti.

Dolulukta hızlı yükseliş:

İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, 51,13 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda ölçülen su miktarı 42,65 milyon metreküp olarak kaydedildi. Yağışlardan önce doluluk oranı düşük seyretmiş; 13 Ekimde yüzde 51, 14 Ekimde yüzde 50 olan oran, sağanağın etkisiyle 15 Ekimde yüzde 57ye, 16 Ekimde ise yüzde 80e ulaştı. Son ölçümlerde doluluk oranı yüzde 83 olarak belirlendi.

suyun rengindeki değişim ve diğer baraj ölçümleri:

Normalde mavi ve yeşil tonlarıyla dikkat çeken baraj suyunun, sağanağın ardından sel sularının taşıdığı çamur ve toprak nedeniyle kahverengiye döndüğü görüldü. Kentin bir diğer önemli kaynağı Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 92 olarak ölçüldü.

İSU Genel Müdürlüğü'nün verileri, son yağışların bölgedeki su hacmini artırdığını ancak yüzeyde bir renk değişimine yol açtığını ortaya koyuyor. Yetkililer, ölçümlere dayalı rakamları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

KOCAELİ'NİN İÇME SUYU İHTİYACININ ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYAN YUVACIK BARAJI'NDA DOLULUK ORANI, GEÇEN HAFTA ETKİLİ OLAN SAĞANAĞIN ARDINDAN YÜZDE 83'E ULAŞTI.