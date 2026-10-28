Yahya Kemal'in rüzgarında Bursa'da şiir ve düşünce buluşması

Programda öne çıkanlar

Osmangazi Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Yahya Kemal’in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar" programı, 27 Ekim Salı günü Seyyid Usul Dergahı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

katılımcılar ve atmosfer:

Programa BTÜ Rektörü Naci Çağlar, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Hamiyet Arık Arslan, TYB Bursa Şube Başkanı Mustafa Baki Efe, Prof. Dr. Mustafa Kara ve çok sayıda edebiyatsever katıldı. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ana salonun dolması üzerine bazı katılımcılar, alt salonda kurulan ekran üzerinden söyleşiyi takip etti.

sadettin ökten'in sunumu:

Prof. Dr. Sadettin Ökten programda Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirini, düşünce dünyasını, medeniyet anlayışını ve Bursa ile ilişkisini ele aldı. Ökten, konuşmasında Beyatlı'nın dil ve estetik tercihlerine vurgu yaparak şairin kentlerle kurduğu bağın eserlerine yansımasını değerlendirdi.

kapanış ve takdim:

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediye Başkan Vekili Hamiyet Arık Arslan tarafından Prof. Dr. Sadettin Ökten'e hediye takdim edildi. Etkinlik, katılımcı ilgisi ve dolu salonuyla dikkat çekti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ VE TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ (TYB) BURSA ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "YAHYA KEMAL’İN RÜZGARIYLA DÜŞÜNCELER VE DUYUŞLAR" PROGRAMI, SEYYİD USUL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.