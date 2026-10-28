Dolar 49,8338 +0,10%
Euro 55,4301 +0,12%
Bist 11.116,43 -0,31%
Altın Gram 6.490,64 -0,58%
EUR/USD 1,1125 -0,06%
Brent Petrol 111,62 +2,02%
--°

Yahya Kemal'in rüzgarında Bursa'da şiir ve düşünce buluşması

Osmangazi Belediyesi ve TYB Bursa iş birliğiyle düzenlenen programda Prof. Dr. Sadettin Ökten, Yahya Kemal'in şiir, düşünce ve Bursa bağlarını anlattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Yahya Kemal'in rüzgarında Bursa'da şiir ve düşünce buluşması

Programda öne çıkanlar

Osmangazi Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Yahya Kemal’in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar" programı, 27 Ekim Salı günü Seyyid Usul Dergahı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

katılımcılar ve atmosfer:

Programa BTÜ Rektörü Naci Çağlar, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Hamiyet Arık Arslan, TYB Bursa Şube Başkanı Mustafa Baki Efe, Prof. Dr. Mustafa Kara ve çok sayıda edebiyatsever katıldı. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ana salonun dolması üzerine bazı katılımcılar, alt salonda kurulan ekran üzerinden söyleşiyi takip etti.

sadettin ökten'in sunumu:

Prof. Dr. Sadettin Ökten programda Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirini, düşünce dünyasını, medeniyet anlayışını ve Bursa ile ilişkisini ele aldı. Ökten, konuşmasında Beyatlı'nın dil ve estetik tercihlerine vurgu yaparak şairin kentlerle kurduğu bağın eserlerine yansımasını değerlendirdi.

kapanış ve takdim:

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediye Başkan Vekili Hamiyet Arık Arslan tarafından Prof. Dr. Sadettin Ökten'e hediye takdim edildi. Etkinlik, katılımcı ilgisi ve dolu salonuyla dikkat çekti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ VE TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ (TYB) BURSA ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ VE TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ (TYB) BURSA ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "YAHYA KEMAL’İN RÜZGARIYLA DÜŞÜNCELER VE DUYUŞLAR" PROGRAMI, SEYYİD USUL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapalı girişimle felçten döndü: şah damarı stentle yeniden açıldı
images

Bel ağrısında ihmal etmeyin: 4-6 haftayı aşan şiddet kronik hasar riski taşır
images

Gelecek nesillere miras: Melikgazi'den cumhuriyete kararlı selam
images

Menopoz sonrası kemik sağlığını korumanın etkili yolları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta okullar oyunla buluştu: 'Maarifin Kalbinde Oyun' dört okulda

Turgutlu'nun TURBELDAK ekibi Spil'in tarihi patikalarında yürüdü

Muğla valisi Akbıyık'tan cumhuriyetin 103. yılına birlik ve sorumluluk vurgusu

Vali Abdullah Küçük Adıyaman'da yeni sağlık tesislerinin ilerlemesini yerinde denetledi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı