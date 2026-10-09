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Yahyalı için yatırım önerisi: açık ceza infaz kurumu talebi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yahyalı Fidanlık'ta açık ceza infaz kurumu yatırımının fizibilite ve takviminin araştırılmasını TBMM'ye sundu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yahyalı için yatırım önerisi: açık ceza infaz kurumu talebi

Yahyalı'ya açık ceza infaz kurumu talebi TBMM'de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yahyalı ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini güçlendirmek amacıyla açık ceza infaz kurumu yatırımının değerlendirilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.

önergenin içeriği

Ersoy, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in cevaplandırması talebiyle sunduğu yazılı soru önergesinde, Yahyalı Belediyesi tarafından proje alanı olarak değerlendirilen Fidanlık bölgesinin açık ceza infaz kurumu yatırımı açısından uygunluğunun araştırılmasını ve projenin yatırım programında değerlendirilmesini istedi. Önergede yeni kamu yatırımlarının ilçede istihdam yaratacağı, yerel esnafı destekleyeceği ve ekonomik canlılığa katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

soru önergesinde yöneltilen başlıklar

Milletvekili Ersoy, önergesinde özellikle yer seçimi, fizibilite ve teknik inceleme yapılıp yapılmayacağını; yatırım uygun bulunursa öngörülen takvimin ne olacağını Bakanlığa sordu.

Ersoy sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yahyalı Fidanlık bölgesinin açık ceza infaz kurumu yatırımı açısından uygunluğunun araştırılması ve ilçemizin yatırım programında değerlendirilmesi amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Yahyalı’mızın istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak yatırım imkanlarını takip etmeye devam edeceğiz"

Önergenin bakanlık tarafından nasıl değerlendirileceği, yapılacak fizibilite çalışmaları ve belirlenen takvim yatırımın somutlaşması için belirleyici olacak. Ersoy'un girişimi, yatırım sürecinin izlenmesi ve yerel paydaşlarla koordinasyon sağlanması beklentisini gündeme taşıdı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; YAHYALI İLÇESİNDE İSTİHDAMIN...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; YAHYALI İLÇESİNDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İLÇE EKONOMİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU YATIRIMI YAPILMASI KONUSUNU TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) GÜNDEMİNE TAŞIDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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