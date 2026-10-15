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Yalova Armutlu'da çamlık alanda toprak kayması yola ağaç sürükledi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde dün akşamdan beri süren yoğun yağış Çamlık'ta zemini yumuşatıp heyelana yol açtı; anlar araç sürücüleri tarafından kaydedildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Yalova Armutlu'da çamlık alanda toprak kayması yola ağaç sürükledi

olayın özeti:

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, dün akşamdan bu yana aralıksız devam eden yoğun yağışlar Çamlık alandaki toprağın yumuşamasına neden oldu. Zemindeki bu hareketlilik sonucunda bölgeden toprak kayması olarak tanımlanabilecek bir heyelan gerçekleşti.

görüntülerde neler görülüyor:

Yoldan geçen sürücülerin kaydettiği görüntülerde, Çamlık'taki çam ağaçlarının kök bölgesinden hareket ederek yola doğru indiği, toprağın ağaçlarla birlikte sürüklendiği net biçimde görülüyor. Kayıtlarda heyelanın anlık ilerleyişi ve ağaçların yol kenarına doğru kayışı yer alıyor.

gözlemlenen etkiler:

Olay yerinde gözlemlenen doğrudan etki, toprak kaymasının ağaçları yola doğru sürüklemesi ve zeminde belirgin deformasyon oluşmasıdır. Görüntüler, yağışın zeminde yarattığı yumuşama ile heyelanın tetiklendiğini ortaya koyuyor.

Armutlu&#039;da şiddetli yağış heyelana neden oldu: O anlar kamerada

Armutlu'da şiddetli yağış heyelana neden oldu: O anlar kamerada

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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