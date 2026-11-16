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Yalvaç'ta Bağlar Mahallesi Orman Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hafif yaralandı

Yalvaç'ta dün akşam saat 21.00'de Orman Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; kask takan sürücü hafif yaralı olarak Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yalvaç'ta Bağlar Mahallesi Orman Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hafif yaralandı

Yalvaç'ta Bağlar Mahallesi Orman Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hafif yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Orman Caddesi'nde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, R. K. yönetimindeki 04 ABH 617 plakalı kırmızı motosiklet, Orman Caddesi üzerinde Yalvaç kent ormanı istikametine doğru seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen M. Ş. idaresindeki 51 AFJ 171 plakalı siyah Opel marka otomobile sol yanından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet cadde üzerinde sürüklendi.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve polis ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahalesi olay yerindeki ambulansta yapılan motosiklet sürücüsü, daha sonra Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Sürücünün kask takması, ağır yara almasını önlediği ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin görgü ve delil incelemeleri sürüyor; yetkililer, olay yerindeki tespitlerin ardından olası kusur ve ihlallerin belirlenmesine çalışıyor.

ISPARTA&#039;NIN YALVAÇ İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

ISPARTA'NIN YALVAÇ İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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