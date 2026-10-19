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Yangın Konacık’ta makilik alanda 200 metrekareyi etkiledi

Konacık Mahallesi'nde çıkan makilik yangın yaklaşık 200 metrekarelik alanda hasara yol açtı; itfaiye ekipleri alevleri çevreye yayılmadan söndürdü.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yangın Konacık’ta makilik alanda 200 metrekareyi etkiledi

Yangın Konacık’ta makilik alanda 200 metrekareyi etkiledi

Muğla’nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve yaklaşık 200 metrekarelik bir alan zarar gördü.

olayın gelişimi:

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi; alevlerin rüzgarla yayılması üzerine bölgeye müdahale için ekipler sevk edildi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ve alevler çevreye yayılmadan söndürüldü. Müdahalenin ardından yangından etkilenen alanda kapsamlı soğutma çalışması yapılarak tekrar alevlenme riski ortadan kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı; yetkililer konuyla ilgili araştırmanın devam ettiğini açıkladı.

BODRUM’DA ALEVLER MAKİLİK ALANA YAYILDI

BODRUM’DA ALEVLER MAKİLİK ALANA YAYILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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