Yangın Konacık’ta makilik alanda 200 metrekareyi etkiledi

Muğla’nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve yaklaşık 200 metrekarelik bir alan zarar gördü.

olayın gelişimi:

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi; alevlerin rüzgarla yayılması üzerine bölgeye müdahale için ekipler sevk edildi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ve alevler çevreye yayılmadan söndürüldü. Müdahalenin ardından yangından etkilenen alanda kapsamlı soğutma çalışması yapılarak tekrar alevlenme riski ortadan kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı; yetkililer konuyla ilgili araştırmanın devam ettiğini açıkladı.

BODRUM’DA ALEVLER MAKİLİK ALANA YAYILDI