Yangın Konacık’ta makilik alanda 200 metrekareyi etkiledi
Muğla’nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve yaklaşık 200 metrekarelik bir alan zarar gördü.
olayın gelişimi:
Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi; alevlerin rüzgarla yayılması üzerine bölgeye müdahale için ekipler sevk edildi.
müdahale ve soğutma çalışmaları:
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ve alevler çevreye yayılmadan söndürüldü. Müdahalenin ardından yangından etkilenen alanda kapsamlı soğutma çalışması yapılarak tekrar alevlenme riski ortadan kaldırıldı.
soruşturma sürüyor:
Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı; yetkililer konuyla ilgili araştırmanın devam ettiğini açıkladı.
BODRUM’DA ALEVLER MAKİLİK ALANA YAYILDI
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