Hatay'da ruhsat ve çalışma koşullarına yönelik denetimde 4 masaj salonu mühürlendi

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün denetimi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım tarihinde il merkezinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin ruhsat ve çalışma koşulları incelendi.

Tespit edilen ihlaller:

Yapılan kontrollerde 3 işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca bir işletmede kapalı alanda sigara içirilmesi, üç işletmede sigortasız işçi çalıştırılması ve üç işletmede mesul müdür bulundurmaması tespit edildi.

Uygulanan yaptırımlar:

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 4 masaj salonu mühürlendi. Diğer tespit edilen ihlaller nedeniyle ilgili işletmelere idari yaptırım uygulandı; sigara yasağına uymama, sigortasız istihdam ve mesul müdür bulundurmama konularında işlem yapıldı.

Denetimin kapsamı:

Gerçekleştirilen uygulama, ruhsat ve çalışma koşullarının kontrolüne yönelik yapıldı ve işletmelerin yasal yükümlülüklere uyumunun sağlanması amaçlandı.

HATAY’DA MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.