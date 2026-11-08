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Şahinbey'in ampute takımı milli kadroya güç katıyor

Şahinbey Ampute Takımı, 13-23 Kasım 2026'da Meksika'da yapılacak Dünya Şampiyonası kadrosuna 4 sporcu ve 1 antrenör göndererek milli takıma güç kattı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şahinbey'in ampute takımı milli kadroya güç katıyor

Şahinbey ampute takımı milli kadroya önemli katkı sağladı

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Ampute Futbol Milli Takımı'na kazandırdığı sporcularla Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyor. 13-23 Kasım 2026 tarihlerinde Meksika'da düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası öncesinde, Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nden 4 sporcu ve 1 antrenör milli takım kadrosunda yer alacak.

Kadroda yer alan isimler:

Milli takım kadrosuna Şahinbey'den sporcu olarak davet edilen isimler Halil İbrahim Esen, Fuat Taştan, Mert Yıldız ve Şeyhmus Erdinç olurken, teknik ekipte Fatih Karakuş antrenör olarak görev yapacak.

Kulübün beklentileri ve değerlendirme:

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, milli takıma dört sporcu ve bir antrenör kazandırmanın kulup için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti. Güzel, Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın Türk ampute futboluna sunduğu katkıya dikkat çekerek, sporculara ve teknik ekibe Dünya Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Kulüp yönetimi, Şahinbey'den çıkan isimlerin milli takımdaki varlığıyla bölgesel altyapı çalışmalarının ve taktiksel hazırlıkların da meyve verdiğini vurguluyor. Şahinbey'i ve Türkiye'yi temsil edecek sporcuların uluslararası arenada önemli başarılar elde etmesi bekleniyor.

ŞAHİNBEY AMPUTE TAKIMI MİLLİ TAKIMIN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURUYOR

ŞAHİNBEY AMPUTE TAKIMI MİLLİ TAKIMIN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURUYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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