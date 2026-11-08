Tokat'ta bağlar kuruldu: Çeber ve Tahmazoğlu Gaziantepli üniversitelilerle buluştu

Tokat ziyaretinde Gaziantepli öğrencilerle buluşma

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile birlikte Tokat'ta eğitim gören Gaziantepli üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da katıldı. Program, öğrencilerle sohbet ve karşılıklı görüş alışverişi biçiminde gerçekleşti.

programın içeriği:

Etkinlikte gençlere Gaziantep'ten getirilen ikramlar ve hediyeler takdim edildi. Buluşma, öğrencilerin eğitim, sosyal hayat ve üniversite deneyimleri hakkında görüşlerini paylaşmasına imkân sağladı. Şahinbey Belediyesi'nin düzenli buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, gençlerle doğrudan iletişim kurmayı amaçladı.

Başkan Tahmazoğlu, gençlerle sohbetinde belediyenin uyguladığı destek mekanizmalarına vurgu yaptı. Özellikle öğrenciler için sağlanan nakdi eğitim desteği ile eğitimden spora, sosyal faaliyetlerden gençlik çalışmalarına kadar birçok alanda destek verildiği hatırlatıldı.

gençlerin talepleri ve mesajlar:

Tahmazoğlu, gençlerin taleplerini dinlediklerini belirterek, onların eğitim yolculuğunu kolaylaştırmak ve hedeflerine ulaşmalarında destek olmak için çalışmaların süreceğini ifade etti. Program sırasında öğrenciler fikirlerini ve beklentilerini aktardı; yetkililer notlar aldı ve yönlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonunda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konukperverlikleri için Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na teşekkür etti. Karşılıklı samimi diyaloglar ve verilen destek sözleri, buluşmanın öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

Şahinbey Belediye Başkanlığı'nın farklı şehirlerde eğitim gören Gaziantepli gençlerle kurduğu temaslar, öğrencilerin ihtiyaçlarının yerinde tespiti ve süregelen desteklerin duyurulması bakımından önem taşıyor. Bu tür buluşmalar, hem öğrencilerle doğrudan iletişim kurulmasını sağlıyor hem de yerel işbirliklerini güçlendiriyor.

VALİ ÇEBER VE BAŞKAN TAHMAZOĞLU, TOKAT’TA GAZİANTEPLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU