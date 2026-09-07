Yangından dönen umut: oğlunun sağ olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

yangın ve ihbar:

Yangın, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak'ta bulunan müstakil bir gecekonduda başladı. İkametin yan kısmında bulunan ağaç ve odunların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevrede dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yangın kısa sürede gecekonduyu sardı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi; ayrıca olay yerine Muratpaşa Belediyesi'ne ait sulama tankerleri de yönlendirildi.

anne ve oğlun panik anları:

Kısa sürede adrese gelenler arasında, komşularının annesinin içerde olduğunu söylediği Umut M. de vardı. Umut M., alevlerin sardığı ikamete koşarak girmeye çalıştı; komşuları genç genci içeri girmekten güçlükle engelledi. Yangın sırasında içeride olabileceği düşünülen annenin, Fatma M. olduğu belirtildi; daha sonra Fatma M.'nin dışarda olduğu anlaşıldı.

Yangın söndürme çalışmaları sürerken evine gelen Fatma M., yanmakta olan evini görünce büyük şok yaşadı ve oğluna bir şey olduğunu düşünerek gözyaşlarına boğuldu. Komşular, yaşlı kadını sakinleştirmeye çalıştı; ambulansta kontrol edilen Umut M.'nin iyi olduğu öğrenilince, annesi oğlunun ayağına sarılarak 'Oğlum gitme' diyerek ağladı ve çevredekiler tarafından yatıştırıldı.

müdahale ve sonrası:

İtfaiye ekipleri ve Muratpaşa Belediyesi'ne ait sulama tankerlerinin yoğun çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonucu müstakil gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yaşlı kadının kardeşi Safinaz Ünet olay yerinde, 'Yangın çıktı, her şey yandı kül oldu. Hiçbir şeyleri kalmadı. Yangın sırasında evde değildi. Yevmiyeye çalışmaya gitmişti' ifadelerini kullandı.

ALEVLERİN KAPLADIĞI EVİN İÇİNDE ANNESİNİN OLDUĞUNU DÜŞÜNEN GENÇ ALEVLERİN SARDIĞI EVE GİRMEYE ÇALIŞTI. OLAY YERİNE SONRADAN GELEN ANNESİ İSE YANMAKTA OLAN EVİNİ GÖRÜNCE OĞLUNA BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU. OĞLUNU SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE KARŞISINDA GÖREN ANNE AYAĞINA SARILARAK "OĞLUM GİTME" DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ.