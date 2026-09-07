Siyah incirin bereketi Gündoğdu'da buluştu

osmangazi siyah incir festivali coşkuyla tamamlandı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Osmangazi Siyah İncir Festivali, Gündoğdu Mesire Alanı’nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, Bursa’nın dünyaca bilinen siyah incirini tanıtma, üreticinin emeğini görünür kılma ve üretim zincirine yönelik farkındalık oluşturma amacı taşıdı.

festivalde öne çıkan etkinlikler:

Gündoğdu’daki programda konserler, halk dansları gösterileri ve Temiz Orkestra’nın performansı ziyaretçilere müzik dolu anlar yaşattı. Çocuklar için hazırlanan oyun parkurları ailelerin ilgisini çekerken, sahnede gerçekleştirilen yarışma ve ödül törenleri günün merkezi etkinlikleri oldu. Festivalin finalinde sahne alan Özge Öztimur konseri katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.

Festival alanında ayrıca ziyaretçilerle sohbet eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye çalışmalarını anlatırken kendi elleriyle siyah incir dağıttı ve katılımcılarla fotoğraf çekildi. Etkinlik protokolünde İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, muhtarlar ve sivil toplum temsilcileri yer aldı.

üreticiye destek çağrısı:

Festivalde konuşan Erkan Aydın, siyah incir üreticilerinin bu yıl yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Aydın, maliyetlerin yüzde 100 arttığını, üretici gelirlerinin geçen seneye göre neredeyse yüzde 100 azaldığını belirterek, önemli olanın çiftçiyi topraktan koparmamak olduğunu vurguladı. Ayrıca bölgesel üretimin sınırlı olduğuna değinerek siyah incirin sadece 26 köyde yetiştiğini hatırlattı ve yerel destek ile genel planlamanın gerekliliğine işaret etti.

Selçuk Türkoğlu da çiftçilere yönelik desteğin şart olduğunu belirterek üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Şükrü Deviren ise incirin hak ettiği değeri bulması için ortak akıl çağrısı yaptı ve ürünün ne ihracatta ne de yurt içinde dengesiz bir dağılıma dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

yarışma ve akademik katkı:

Festival kapsamında düzenlenen incir yarışmasında üreticilerin özenle yetiştirdiği siyah incirler jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada birinci olan Erkan Alan ödülünü Erkan Aydın'ın elinden aldı. Başkan Aydın, dereceye giren genç üreticileri tebrik ederek gelecek neslin tarıma sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İslam Saruhan festival kapsamında üreticilere incir yetiştiriciliğiyle ilgili sunum yaptı. Saruhan, ürün kalitesi ve olası sorunlara yönelik akademik perspektiften çözüm önerileri sundu ve festivallerin hem iyi hem kötü günlerde süreklilik taşımasının değerine vurgu yaptı.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Savaş Özkan ise bölgenin incir üretimindeki önemini ve köyün geçim kaynağının büyük bir kısmını siyah incirin oluşturduğunu belirtti. Özkan, festivalin Gündoğdu’da düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gün boyu süren etkinlikte halk dansları, halaylar ve sahne performanslarıyla festival coşkusu yükseldi. Yarışma sonuçları ve yapılan konuşmaların ardından belediye yetkilileri üreticilerle bir araya gelerek pazarlama ve destek mekanizmalarını güçlendirme sözü verdi. Festival, hem tanıtım hem de üreticiye yönelik dayanışma mesajı eşliğinde sona erdi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN BU YIL 25’İNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ "OSMANGAZİ SİYAH İNCİR FESTİVALİ", GÜNDOĞDU MESİRE ALANI’NDA BİNLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. BURSA’NIN DÜNYACA ÜNLÜ SİYAH İNCİRİNİN TANITILDIĞI FESTİVALDE GÖSTERİLER VE KONSERLER DÜZENLENİRKEN, ÜRETİCİLERİN EMEĞİ DE İNCİR YARIŞMASIYLA ÖDÜLLENDİRİLDİ. SİYAH İNCİR ÜRETİCİSİNİN DESTEKLENMESİ ÇAĞRISI YAPAN OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, ÜRETİCİLERİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKEREK "ÖNEMLİ OLAN ÇİFTÇİYİ TOPRAKTAN, TARIMDAN KOPARTMAMAK" MESAJINI VERDİ.