Çember-140 operasyonunda Aydın'da 31 aranan şahıs yakalandı

operasyonun kapsamı:

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ÇEMBER-140 Operasyonu 3-5 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde düzenlendi.

Operasyona 84 unsur ve 253 personel katıldı; çalışmalar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve toplam 31 aranan şahıs yakalandı.

suç dağılımı ve ceza durumları:

Yakalanan şahısların kayıtlarına göre, ceza dağılımı şu şekilde tespit edildi: 7 kişinin 0-2 yıl, 6 kişinin 2-5 yıl, 4 kişinin 5-10 yıl ve 2 kişinin 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları ile arandığı belirlendi.

Suç türleri açısından ise 6 şahsın hırsızlık, 3 kişinin kasten yaralama, 2 kişinin uyuşturucu, 1 kişinin Cumhurbaşkanına hakaret, 1 kişinin dolandırıcılık ve 6 şahsın diğer suçlardan arandığı, ayrıca 12 şahsın ifadeye yönelik arama kaydının bulunduğu bildirildi.

sonrası ve adli süreç:

Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEMBER-140 OPERASYONU'NDA 31 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.