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Söke'de jandarmanın köpek destekli aramasında kenevir ve kubar esrar bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ve narkotik köpeğinin katıldığı operasyonda S.K.'ye ait eklentilerde 1 kök kenevir ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Söke'de jandarmanın köpek destekli aramasında kenevir ve kubar esrar bulundu

Söke'de jandarmanın köpek destekli aramasında kenevir ve kubar esrar bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen operasyonda, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı. Operasyona Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile narkotik köpeği katıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin Serçin Mahallesi'nde bir eve düzenlediği aramada, S. K.'ye (78) ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kök kenevir bitkisi ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

soruşturma:

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE NARKOTİK KÖPEĞİNİN DE KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE NARKOTİK KÖPEĞİNİN DE KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMADA, 1 KÖK KENEVİR BİTKİSİ VE 100 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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