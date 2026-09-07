Söke'de jandarmanın köpek destekli aramasında kenevir ve kubar esrar bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen operasyonda, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı. Operasyona Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile narkotik köpeği katıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin Serçin Mahallesi'nde bir eve düzenlediği aramada, S. K.'ye (78) ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kök kenevir bitkisi ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

soruşturma:

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE NARKOTİK KÖPEĞİNİN DE KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMADA, 1 KÖK KENEVİR BİTKİSİ VE 100 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.