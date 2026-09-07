Son yolculuk: Silifke'de toprağa verilen Şerif Özdemir

cenaze töreni:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisi kazasında kayıp olarak aranan ve 2 gün önce naaşına ulaşılan Şerif Özdemir'in (67) cenazesi, Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in naaşı, Taşucu Limanı'ndan alınarak Silifke'nin Nuru Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Cenaze namazına Özdemir'in yakınları ile birlikte Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, KKTC Mersin Başkonsolosu Ülkü Alemdar, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından, iki çocuk annesi Özdemir aynı kazada yaşamını yitiren eşi Hüseyin Özdemir'in yanına defnedildi.

aile ve yolculuk detayları:

Edinilen bilgilere göre; Özdemir, eşi Hüseyin Özdemir, damadı Hakkı Şahin, kızları Şengül Şahin ve Kamuran Ünal ile yakın bir arkadaşlarının düğününe katılmak üzere KKTC'ye gitmiş, dönüş için 'Filo Jet' isimli yüksek hızlı yolcu gemisine binmişlerdi. Dönüş yolunda geminin batmasıyla ailenin bazı fertleri hayatını kaybetti, bazıları ise kurtarıldı.

kazaya tanıklık ve olayın seyri:

Kazada kurtulan damat Hakkı Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada geminin yola çıktıktan sonra ön tarafından su almaya başladığını fark ettiklerini, kaptanı uyarmalarına rağmen geminin hareket ettiğini söyledi. Şahin, "Kaptana 'Yola çıkma' dediğimiz halde çıktı, kötü havaya yakalandık. Yaklaşık 1 saat gemide kaldık, çok çabaladık. Eşimi kurtardık, kayınbabam ve kayınvalidemi kurtaramadık. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Olay, 30 Ağustos Pazar öğle saatlerinde meydana geldi. Girne Limanı'ndan hareket eden 'Filo Jet' isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, kalkışın ardından ön kısmından su almaya başladı ve Girne Limanı'na dönmeye çalışırken battı. Kazayla ilgili kurtarma ve araştırma çalışmaları devam etmişti; cenazeler daha sonra ailelerine teslim edilerek defnedildi.

YOLCU GEMİSİNİN BATMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ŞERİF ÖZDEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI